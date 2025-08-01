- Обзор рынка
COPJ: Sprott Junior Copper Miners ETF
Курс COPJ за сегодня изменился на 3.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.66, а максимальная — 32.40.
Следите за динамикой Sprott Junior Copper Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COPJ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COPJ сегодня?
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) сегодня оценивается на уровне 32.35. Инструмент торгуется в пределах 3.32%, вчерашнее закрытие составило 31.31, а торговый объем достиг 140. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COPJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Junior Copper Miners ETF?
Sprott Junior Copper Miners ETF в настоящее время оценивается в 32.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.84% и USD. Отслеживайте движения COPJ на графике в реальном времени.
Как купить акции COPJ?
Вы можете купить акции Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) по текущей цене 32.35. Ордера обычно размещаются около 32.35 или 32.65, тогда как 140 и 1.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COPJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COPJ?
Инвестирование в Sprott Junior Copper Miners ETF предполагает учет годового диапазона 16.22 - 32.40 и текущей цены 32.35. Многие сравнивают 17.00% и 60.31% перед размещением ордеров на 32.35 или 32.65. Изучайте ежедневные изменения цены COPJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sprott Junior Copper Miners ETF?
Самая высокая цена Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) за последний год составила 32.40. Акции заметно колебались в пределах 16.22 - 32.40, сравнение с 31.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Junior Copper Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sprott Junior Copper Miners ETF?
Самая низкая цена Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) за год составила 16.22. Сравнение с текущими 32.35 и 16.22 - 32.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COPJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COPJ?
В прошлом Sprott Junior Copper Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.31 и 37.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.31
- Open
- 31.99
- Bid
- 32.35
- Ask
- 32.65
- Low
- 31.66
- High
- 32.40
- Объем
- 140
- Дневное изменение
- 3.32%
- Месячное изменение
- 17.00%
- 6-месячное изменение
- 60.31%
- Годовое изменение
- 37.84%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8