COPJ: Sprott Junior Copper Miners ETF

32.35 USD 1.04 (3.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COPJ за сегодня изменился на 3.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.66, а максимальная — 32.40.

Следите за динамикой Sprott Junior Copper Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости COPJ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COPJ сегодня?

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) сегодня оценивается на уровне 32.35. Инструмент торгуется в пределах 3.32%, вчерашнее закрытие составило 31.31, а торговый объем достиг 140. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COPJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Junior Copper Miners ETF?

Sprott Junior Copper Miners ETF в настоящее время оценивается в 32.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.84% и USD. Отслеживайте движения COPJ на графике в реальном времени.

Как купить акции COPJ?

Вы можете купить акции Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) по текущей цене 32.35. Ордера обычно размещаются около 32.35 или 32.65, тогда как 140 и 1.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COPJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COPJ?

Инвестирование в Sprott Junior Copper Miners ETF предполагает учет годового диапазона 16.22 - 32.40 и текущей цены 32.35. Многие сравнивают 17.00% и 60.31% перед размещением ордеров на 32.35 или 32.65. Изучайте ежедневные изменения цены COPJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sprott Junior Copper Miners ETF?

Самая высокая цена Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) за последний год составила 32.40. Акции заметно колебались в пределах 16.22 - 32.40, сравнение с 31.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Junior Copper Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sprott Junior Copper Miners ETF?

Самая низкая цена Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) за год составила 16.22. Сравнение с текущими 32.35 и 16.22 - 32.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COPJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COPJ?

В прошлом Sprott Junior Copper Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.31 и 37.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.66 32.40
Годовой диапазон
16.22 32.40
Предыдущее закрытие
31.31
Open
31.99
Bid
32.35
Ask
32.65
Low
31.66
High
32.40
Объем
140
Дневное изменение
3.32%
Месячное изменение
17.00%
6-месячное изменение
60.31%
Годовое изменение
37.84%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8