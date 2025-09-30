CotaçõesSeções
Moedas / CODI-PA
CODI-PA: Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r

17.82 USD 0.32 (1.76%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CODI-PA para hoje mudou para -1.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.72 e o mais alto foi 18.18.

Veja a dinâmica do par de moedas Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CODI-PA hoje?

Hoje Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) está avaliado em 17.82. O instrumento é negociado dentro de -1.76%, o fechamento de ontem foi 18.14, e o volume de negociação atingiu 67. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CODI-PA em tempo real.

As ações de Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r pagam dividendos?

Atualmente Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r está avaliado em 17.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 37.08% e USD. Monitore os movimentos de CODI-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CODI-PA?

Você pode comprar ações de Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) pelo preço atual 17.82. Ordens geralmente são executadas perto de 17.82 ou 18.12, enquanto 67 e -1.93% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CODI-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CODI-PA?

Investir em Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r envolve considerar a faixa anual 10.88 - 18.64 e o preço atual 17.82. Muitos comparam 0.96% e 37.08% antes de enviar ordens em 17.82 ou 18.12. Estude as mudanças diárias de preço de CODI-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Compass Diversified Holdings?

O maior preço de Compass Diversified Holdings (CODI-PA) no último ano foi 18.64. As ações oscilaram bastante dentro de 10.88 - 18.64, e a comparação com 18.14 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Compass Diversified Holdings?

O menor preço de Compass Diversified Holdings (CODI-PA) no ano foi 10.88. A comparação com o preço atual 17.82 e 10.88 - 18.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CODI-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CODI-PA?

No passado Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.14 e 37.08% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.72 18.18
Faixa anual
10.88 18.64
Fechamento anterior
18.14
Open
18.17
Bid
17.82
Ask
18.12
Low
17.72
High
18.18
Volume
67
Mudança diária
-1.76%
Mudança mensal
0.96%
Mudança de 6 meses
37.08%
Mudança anual
37.08%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4