CODI-PA: Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r
A taxa do CODI-PA para hoje mudou para -1.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.72 e o mais alto foi 18.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CODI-PA hoje?
Hoje Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) está avaliado em 17.82. O instrumento é negociado dentro de -1.76%, o fechamento de ontem foi 18.14, e o volume de negociação atingiu 67. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CODI-PA em tempo real.
As ações de Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r pagam dividendos?
Atualmente Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r está avaliado em 17.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 37.08% e USD. Monitore os movimentos de CODI-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CODI-PA?
Você pode comprar ações de Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) pelo preço atual 17.82. Ordens geralmente são executadas perto de 17.82 ou 18.12, enquanto 67 e -1.93% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CODI-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CODI-PA?
Investir em Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r envolve considerar a faixa anual 10.88 - 18.64 e o preço atual 17.82. Muitos comparam 0.96% e 37.08% antes de enviar ordens em 17.82 ou 18.12. Estude as mudanças diárias de preço de CODI-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Compass Diversified Holdings?
O maior preço de Compass Diversified Holdings (CODI-PA) no último ano foi 18.64. As ações oscilaram bastante dentro de 10.88 - 18.64, e a comparação com 18.14 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Compass Diversified Holdings?
O menor preço de Compass Diversified Holdings (CODI-PA) no ano foi 10.88. A comparação com o preço atual 17.82 e 10.88 - 18.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CODI-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CODI-PA?
No passado Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.14 e 37.08% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.14
- Open
- 18.17
- Bid
- 17.82
- Ask
- 18.12
- Low
- 17.72
- High
- 18.18
- Volume
- 67
- Mudança diária
- -1.76%
- Mudança mensal
- 0.96%
- Mudança de 6 meses
- 37.08%
- Mudança anual
- 37.08%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4