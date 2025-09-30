- Übersicht
CODI-PA: Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r
Der Wechselkurs von CODI-PA hat sich für heute um -1.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.72 bis zu einem Hoch von 18.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CODI-PA heute?
Die Aktie von Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) notiert heute bei 17.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.76% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.14 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von CODI-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CODI-PA Dividenden?
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r wird derzeit mit 17.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 37.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CODI-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich CODI-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) zum aktuellen Kurs von 17.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.82 oder 18.12 platziert, während 67 und -1.93% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CODI-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CODI-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r müssen die jährliche Spanne 10.88 - 18.64 und der aktuelle Kurs 17.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.96% und 37.08%, bevor sie Orders zu 17.82 oder 18.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CODI-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Compass Diversified Holdings?
Der höchste Kurs von Compass Diversified Holdings (CODI-PA) im vergangenen Jahr lag bei 18.64. Innerhalb von 10.88 - 18.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Compass Diversified Holdings?
Der niedrigste Kurs von Compass Diversified Holdings (CODI-PA) im Laufe des Jahres betrug 10.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.82 und der Spanne 10.88 - 18.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CODI-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CODI-PA statt?
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.14 und 37.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.14
- Eröffnung
- 18.17
- Bid
- 17.82
- Ask
- 18.12
- Tief
- 17.72
- Hoch
- 18.18
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- -1.76%
- Monatsänderung
- 0.96%
- 6-Monatsänderung
- 37.08%
- Jahresänderung
- 37.08%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4