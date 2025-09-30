KurseKategorien
CODI-PA: Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r

17.82 USD 0.32 (1.76%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CODI-PA hat sich für heute um -1.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.72 bis zu einem Hoch von 18.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CODI-PA heute?

Die Aktie von Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) notiert heute bei 17.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.76% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.14 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von CODI-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CODI-PA Dividenden?

Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r wird derzeit mit 17.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 37.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CODI-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich CODI-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) zum aktuellen Kurs von 17.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.82 oder 18.12 platziert, während 67 und -1.93% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CODI-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CODI-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r müssen die jährliche Spanne 10.88 - 18.64 und der aktuelle Kurs 17.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.96% und 37.08%, bevor sie Orders zu 17.82 oder 18.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CODI-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Compass Diversified Holdings?

Der höchste Kurs von Compass Diversified Holdings (CODI-PA) im vergangenen Jahr lag bei 18.64. Innerhalb von 10.88 - 18.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Compass Diversified Holdings?

Der niedrigste Kurs von Compass Diversified Holdings (CODI-PA) im Laufe des Jahres betrug 10.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.82 und der Spanne 10.88 - 18.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CODI-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CODI-PA statt?

Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.14 und 37.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.72 18.18
Jahresspanne
10.88 18.64
Vorheriger Schlusskurs
18.14
Eröffnung
18.17
Bid
17.82
Ask
18.12
Tief
17.72
Hoch
18.18
Volumen
67
Tagesänderung
-1.76%
Monatsänderung
0.96%
6-Monatsänderung
37.08%
Jahresänderung
37.08%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4