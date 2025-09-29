CotizacionesSecciones
Divisas / CODI-PA
CODI-PA: Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r

17.82 USD 0.32 (1.76%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CODI-PA de hoy ha cambiado un -1.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.72, mientras que el máximo ha alcanzado 18.18.

El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CODI-PA hoy?

Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) se evalúa hoy en 17.82. El instrumento se negocia dentro de -1.76%; el cierre de ayer ha sido 18.14 y el volumen comercial ha alcanzado 67. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CODI-PA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r?

Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r se evalúa actualmente en 17.82. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 37.08% y USD. Monitoree los movimientos de CODI-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CODI-PA?

Puede comprar acciones de Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) al precio actual de 17.82. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.82 o 18.12, mientras que 67 y -1.93% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CODI-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CODI-PA?

Invertir en Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r implica tener en cuenta el rango anual 10.88 - 18.64 y el precio actual 17.82. Muchos comparan 0.96% y 37.08% antes de colocar órdenes en 17.82 o 18.12. Estudie los cambios diarios de precios de CODI-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Compass Diversified Holdings?

El precio más alto de Compass Diversified Holdings (CODI-PA) en el último año ha sido 18.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.88 - 18.64, una comparación con 18.14 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Compass Diversified Holdings?

El precio más bajo de Compass Diversified Holdings (CODI-PA) para el año ha sido 10.88. La comparación con los actuales 17.82 y 10.88 - 18.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CODI-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CODI-PA?

En el pasado, Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.14 y 37.08% después de las acciones corporativas.

Rango diario
17.72 18.18
Rango anual
10.88 18.64
Cierres anteriores
18.14
Open
18.17
Bid
17.82
Ask
18.12
Low
17.72
High
18.18
Volumen
67
Cambio diario
-1.76%
Cambio mensual
0.96%
Cambio a 6 meses
37.08%
Cambio anual
37.08%
