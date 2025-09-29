- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CODI-PA: Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r
Курс CODI-PA за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.90, а максимальная — 18.18.
Следите за динамикой Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CODI-PA сегодня?
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) сегодня оценивается на уровне 17.90. Инструмент торгуется в пределах -1.32%, вчерашнее закрытие составило 18.14, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CODI-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r?
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r в настоящее время оценивается в 17.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.69% и USD. Отслеживайте движения CODI-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции CODI-PA?
Вы можете купить акции Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) по текущей цене 17.90. Ордера обычно размещаются около 17.90 или 18.20, тогда как 24 и -1.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CODI-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CODI-PA?
Инвестирование в Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r предполагает учет годового диапазона 10.88 - 18.64 и текущей цены 17.90. Многие сравнивают 1.42% и 37.69% перед размещением ордеров на 17.90 или 18.20. Изучайте ежедневные изменения цены CODI-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Compass Diversified Holdings?
Самая высокая цена Compass Diversified Holdings (CODI-PA) за последний год составила 18.64. Акции заметно колебались в пределах 10.88 - 18.64, сравнение с 18.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Compass Diversified Holdings?
Самая низкая цена Compass Diversified Holdings (CODI-PA) за год составила 10.88. Сравнение с текущими 17.90 и 10.88 - 18.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CODI-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CODI-PA?
В прошлом Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.14 и 37.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.14
- Open
- 18.17
- Bid
- 17.90
- Ask
- 18.20
- Low
- 17.90
- High
- 18.18
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- 1.42%
- 6-месячное изменение
- 37.69%
- Годовое изменение
- 37.69%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%