CODI-PA: Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r

17.90 USD 0.24 (1.32%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CODI-PA за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.90, а максимальная — 18.18.

Следите за динамикой Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CODI-PA сегодня?

Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) сегодня оценивается на уровне 17.90. Инструмент торгуется в пределах -1.32%, вчерашнее закрытие составило 18.14, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CODI-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r?

Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r в настоящее время оценивается в 17.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.69% и USD. Отслеживайте движения CODI-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции CODI-PA?

Вы можете купить акции Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r (CODI-PA) по текущей цене 17.90. Ордера обычно размещаются около 17.90 или 18.20, тогда как 24 и -1.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CODI-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CODI-PA?

Инвестирование в Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r предполагает учет годового диапазона 10.88 - 18.64 и текущей цены 17.90. Многие сравнивают 1.42% и 37.69% перед размещением ордеров на 17.90 или 18.20. Изучайте ежедневные изменения цены CODI-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Compass Diversified Holdings?

Самая высокая цена Compass Diversified Holdings (CODI-PA) за последний год составила 18.64. Акции заметно колебались в пределах 10.88 - 18.64, сравнение с 18.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Compass Diversified Holdings?

Самая низкая цена Compass Diversified Holdings (CODI-PA) за год составила 10.88. Сравнение с текущими 17.90 и 10.88 - 18.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CODI-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CODI-PA?

В прошлом Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.14 и 37.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.90 18.18
Годовой диапазон
10.88 18.64
Предыдущее закрытие
18.14
Open
18.17
Bid
17.90
Ask
18.20
Low
17.90
High
18.18
Объем
24
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
1.42%
6-месячное изменение
37.69%
Годовое изменение
37.69%
