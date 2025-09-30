- Aperçu
CODI-PA: Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r
Le taux de change de CODI-PA a changé de -1.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.72 et à un maximum de 18.18.
Suivez la dynamique Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CODI-PA aujourd'hui ?
L'action Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r est cotée à 17.82 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.76%, a clôturé hier à 18.14 et son volume d'échange a atteint 67. Le graphique en temps réel du cours de CODI-PA présente ces mises à jour.
L'action Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r verse-t-elle des dividendes ?
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r est actuellement valorisé à 17.82. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 37.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CODI-PA.
Comment acheter des actions CODI-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r au cours actuel de 17.82. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.82 ou de 18.12, le 67 et le -1.93% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CODI-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CODI-PA ?
Investir dans Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.88 - 18.64 et le prix actuel 17.82. Beaucoup comparent 0.96% et 37.08% avant de passer des ordres à 17.82 ou 18.12. Consultez le graphique du cours de CODI-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Compass Diversified Holdings ?
Le cours le plus élevé de Compass Diversified Holdings l'année dernière était 18.64. Au cours de 10.88 - 18.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Compass Diversified Holdings ?
Le cours le plus bas de Compass Diversified Holdings (CODI-PA) sur l'année a été 10.88. Sa comparaison avec 17.82 et 10.88 - 18.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CODI-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CODI-PA a-t-elle été divisée ?
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.14 et 37.08% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.14
- Ouverture
- 18.17
- Bid
- 17.82
- Ask
- 18.12
- Plus Bas
- 17.72
- Plus Haut
- 18.18
- Volume
- 67
- Changement quotidien
- -1.76%
- Changement Mensuel
- 0.96%
- Changement à 6 Mois
- 37.08%
- Changement Annuel
- 37.08%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4