- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CODI-PA: Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r
CODI-PAの今日の為替レートは、-1.76%変化しました。日中、通貨は1あたり17.72の安値と18.18の高値で取引されました。
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares rダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CODI-PA株の現在の価格は？
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares rの株価は本日17.82です。-1.76%内で取引され、前日の終値は18.14、取引量は67に達しました。CODI-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares rの株は配当を出しますか？
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares rの現在の価格は17.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は37.08%やUSDにも注目します。CODI-PAの動きはライブチャートで確認できます。
CODI-PA株を買う方法は？
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares rの株は現在17.82で購入可能です。注文は通常17.82または18.12付近で行われ、67や-1.93%が市場の動きを示します。CODI-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
CODI-PA株に投資する方法は？
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares rへの投資では、年間の値幅10.88 - 18.64と現在の17.82を考慮します。注文は多くの場合17.82や18.12で行われる前に、0.96%や37.08%と比較されます。CODI-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Compass Diversified Holdingsの株の最高値は？
Compass Diversified Holdingsの過去1年の最高値は18.64でした。10.88 - 18.64内で株価は大きく変動し、18.14と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares rのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Compass Diversified Holdingsの株の最低値は？
Compass Diversified Holdings(CODI-PA)の年間最安値は10.88でした。現在の17.82や10.88 - 18.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CODI-PAの動きはライブチャートで確認できます。
CODI-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares rは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.14、37.08%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.14
- 始値
- 18.17
- 買値
- 17.82
- 買値
- 18.12
- 安値
- 17.72
- 高値
- 18.18
- 出来高
- 67
- 1日の変化
- -1.76%
- 1ヶ月の変化
- 0.96%
- 6ヶ月の変化
- 37.08%
- 1年の変化
- 37.08%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前