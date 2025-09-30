- Panoramica
CODI-PA: Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r
Il tasso di cambio CODI-PA ha avuto una variazione del -1.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.72 e ad un massimo di 18.18.
Segui le dinamiche di Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CODI-PA oggi?
Oggi le azioni Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r sono prezzate a 17.82. Viene scambiato all'interno di -1.76%, la chiusura di ieri è stata 18.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 67. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CODI-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r pagano dividendi?
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r è attualmente valutato a 17.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 37.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CODI-PA.
Come acquistare azioni CODI-PA?
Puoi acquistare azioni Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r al prezzo attuale di 17.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.82 o 18.12, mentre 67 e -1.93% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CODI-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CODI-PA?
Investire in Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r implica considerare l'intervallo annuale 10.88 - 18.64 e il prezzo attuale 17.82. Molti confrontano 0.96% e 37.08% prima di effettuare ordini su 17.82 o 18.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CODI-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Compass Diversified Holdings?
Il prezzo massimo di Compass Diversified Holdings nell'ultimo anno è stato 18.64. All'interno di 10.88 - 18.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Compass Diversified Holdings?
Il prezzo più basso di Compass Diversified Holdings (CODI-PA) nel corso dell'anno è stato 10.88. Confrontandolo con gli attuali 17.82 e 10.88 - 18.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CODI-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CODI-PA?
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.14 e 37.08%.
- Chiusura Precedente
- 18.14
- Apertura
- 18.17
- Bid
- 17.82
- Ask
- 18.12
- Minimo
- 17.72
- Massimo
- 18.18
- Volume
- 67
- Variazione giornaliera
- -1.76%
- Variazione Mensile
- 0.96%
- Variazione Semestrale
- 37.08%
- Variazione Annuale
- 37.08%
