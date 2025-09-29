报价部分
货币 / CODI-PA
CODI-PA: Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r

17.82 USD 0.32 (1.76%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CODI-PA汇率已更改-1.76%。当日，交易品种以低点17.72和高点18.18进行交易。

关注Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CODI-PA股票今天的价格是多少？

Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r股票今天的定价为17.82。它在-1.76%范围内交易，昨天的收盘价为18.14，交易量达到67。CODI-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r股票是否支付股息？

Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r目前的价值为17.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.08%和USD。实时查看图表以跟踪CODI-PA走势。

如何购买CODI-PA股票？

您可以以17.82的当前价格购买Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r股票。订单通常设置在17.82或18.12附近，而67和-1.93%显示市场活动。立即关注CODI-PA的实时图表更新。

如何投资CODI-PA股票？

投资Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r需要考虑年度范围10.88 - 18.64和当前价格17.82。许多人在以17.82或18.12下订单之前，会比较0.96%和。实时查看CODI-PA价格图表，了解每日变化。

Compass Diversified Holdings股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Compass Diversified Holdings的最高价格是18.64。在10.88 - 18.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r的绩效。

Compass Diversified Holdings股票的最低价格是多少？

Compass Diversified Holdings（CODI-PA）的最低价格为10.88。将其与当前的17.82和10.88 - 18.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CODI-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CODI-PA股票是什么时候拆分的？

Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.14和37.08%中可见。

日范围
17.72 18.18
年范围
10.88 18.64
前一天收盘价
18.14
开盘价
18.17
卖价
17.82
买价
18.12
最低价
17.72
最高价
18.18
交易量
67
日变化
-1.76%
月变化
0.96%
6个月变化
37.08%
年变化
37.08%
