CODI-PA: Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r
今日CODI-PA汇率已更改-1.76%。当日，交易品种以低点17.72和高点18.18进行交易。
关注Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CODI-PA股票今天的价格是多少？
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r股票今天的定价为17.82。它在-1.76%范围内交易，昨天的收盘价为18.14，交易量达到67。CODI-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r股票是否支付股息？
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r目前的价值为17.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.08%和USD。实时查看图表以跟踪CODI-PA走势。
如何购买CODI-PA股票？
您可以以17.82的当前价格购买Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r股票。订单通常设置在17.82或18.12附近，而67和-1.93%显示市场活动。立即关注CODI-PA的实时图表更新。
如何投资CODI-PA股票？
投资Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r需要考虑年度范围10.88 - 18.64和当前价格17.82。许多人在以17.82或18.12下订单之前，会比较0.96%和。实时查看CODI-PA价格图表，了解每日变化。
Compass Diversified Holdings股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Compass Diversified Holdings的最高价格是18.64。在10.88 - 18.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r的绩效。
Compass Diversified Holdings股票的最低价格是多少？
Compass Diversified Holdings（CODI-PA）的最低价格为10.88。将其与当前的17.82和10.88 - 18.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CODI-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CODI-PA股票是什么时候拆分的？
Compass Diversified Holdings 7.250% Series A Preferred Shares r历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.14和37.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.14
- 开盘价
- 18.17
- 卖价
- 17.82
- 买价
- 18.12
- 最低价
- 17.72
- 最高价
- 18.18
- 交易量
- 67
- 日变化
- -1.76%
- 月变化
- 0.96%
- 6个月变化
- 37.08%
- 年变化
- 37.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值