Moedas / CNXT
CNXT: VanEck ChiNext ETF

44.02 USD 0.07 (0.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CNXT para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.87 e o mais alto foi 44.04.

Veja a dinâmica do par de moedas VanEck ChiNext ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CNXT hoje?

Hoje VanEck ChiNext ETF (CNXT) está avaliado em 44.02. O instrumento é negociado dentro de 0.16%, o fechamento de ontem foi 43.95, e o volume de negociação atingiu 37. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CNXT em tempo real.

As ações de VanEck ChiNext ETF pagam dividendos?

Atualmente VanEck ChiNext ETF está avaliado em 44.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 48.02% e USD. Monitore os movimentos de CNXT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CNXT?

Você pode comprar ações de VanEck ChiNext ETF (CNXT) pelo preço atual 44.02. Ordens geralmente são executadas perto de 44.02 ou 44.32, enquanto 37 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CNXT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CNXT?

Investir em VanEck ChiNext ETF envolve considerar a faixa anual 22.37 - 45.99 e o preço atual 44.02. Muitos comparam 14.25% e 60.83% antes de enviar ordens em 44.02 ou 44.32. Estude as mudanças diárias de preço de CNXT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VanEck ChiNext ETF?

O maior preço de VanEck ChiNext ETF (CNXT) no último ano foi 45.99. As ações oscilaram bastante dentro de 22.37 - 45.99, e a comparação com 43.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck ChiNext ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VanEck ChiNext ETF?

O menor preço de VanEck ChiNext ETF (CNXT) no ano foi 22.37. A comparação com o preço atual 44.02 e 22.37 - 45.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CNXT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CNXT?

No passado VanEck ChiNext ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 43.95 e 48.02% após os eventos corporativos.

Faixa diária
43.87 44.04
Faixa anual
22.37 45.99
Fechamento anterior
43.95
Open
44.03
Bid
44.02
Ask
44.32
Low
43.87
High
44.04
Volume
37
Mudança diária
0.16%
Mudança mensal
14.25%
Mudança de 6 meses
60.83%
Mudança anual
48.02%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8