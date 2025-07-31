- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CNXT: VanEck ChiNext ETF
A taxa do CNXT para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.87 e o mais alto foi 44.04.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck ChiNext ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNXT Notícias
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Top-Performing ETF Areas of August That Are Up At Least 20%
- Top-Performing ETFs of Last Week
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- The New (American) World Industrial Order
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CNXT hoje?
Hoje VanEck ChiNext ETF (CNXT) está avaliado em 44.02. O instrumento é negociado dentro de 0.16%, o fechamento de ontem foi 43.95, e o volume de negociação atingiu 37. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CNXT em tempo real.
As ações de VanEck ChiNext ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck ChiNext ETF está avaliado em 44.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 48.02% e USD. Monitore os movimentos de CNXT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CNXT?
Você pode comprar ações de VanEck ChiNext ETF (CNXT) pelo preço atual 44.02. Ordens geralmente são executadas perto de 44.02 ou 44.32, enquanto 37 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CNXT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CNXT?
Investir em VanEck ChiNext ETF envolve considerar a faixa anual 22.37 - 45.99 e o preço atual 44.02. Muitos comparam 14.25% e 60.83% antes de enviar ordens em 44.02 ou 44.32. Estude as mudanças diárias de preço de CNXT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck ChiNext ETF?
O maior preço de VanEck ChiNext ETF (CNXT) no último ano foi 45.99. As ações oscilaram bastante dentro de 22.37 - 45.99, e a comparação com 43.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck ChiNext ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck ChiNext ETF?
O menor preço de VanEck ChiNext ETF (CNXT) no ano foi 22.37. A comparação com o preço atual 44.02 e 22.37 - 45.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CNXT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CNXT?
No passado VanEck ChiNext ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 43.95 e 48.02% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 43.95
- Open
- 44.03
- Bid
- 44.02
- Ask
- 44.32
- Low
- 43.87
- High
- 44.04
- Volume
- 37
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- 14.25%
- Mudança de 6 meses
- 60.83%
- Mudança anual
- 48.02%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8