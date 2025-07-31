- Übersicht
CNXT: VanEck ChiNext ETF
Der Wechselkurs von CNXT hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.87 bis zu einem Hoch von 44.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck ChiNext ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CNXT heute?
Die Aktie von VanEck ChiNext ETF (CNXT) notiert heute bei 44.02. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 43.95 und das Handelsvolumen erreichte 37. Das Live-Chart von CNXT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CNXT Dividenden?
VanEck ChiNext ETF wird derzeit mit 44.02 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 48.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CNXT zu verfolgen.
Wie kaufe ich CNXT-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck ChiNext ETF (CNXT) zum aktuellen Kurs von 44.02 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.02 oder 44.32 platziert, während 37 und -0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CNXT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CNXT-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck ChiNext ETF müssen die jährliche Spanne 22.37 - 45.99 und der aktuelle Kurs 44.02 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 14.25% und 60.83%, bevor sie Orders zu 44.02 oder 44.32 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CNXT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck ChiNext ETF?
Der höchste Kurs von VanEck ChiNext ETF (CNXT) im vergangenen Jahr lag bei 45.99. Innerhalb von 22.37 - 45.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 43.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck ChiNext ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck ChiNext ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck ChiNext ETF (CNXT) im Laufe des Jahres betrug 22.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.02 und der Spanne 22.37 - 45.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CNXT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CNXT statt?
VanEck ChiNext ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 43.95 und 48.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.95
- Eröffnung
- 44.03
- Bid
- 44.02
- Ask
- 44.32
- Tief
- 43.87
- Hoch
- 44.04
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 14.25%
- 6-Monatsänderung
- 60.83%
- Jahresänderung
- 48.02%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8