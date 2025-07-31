クォートセクション
通貨 / CNXT
CNXT: VanEck ChiNext ETF

43.95 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CNXTの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり43.87の安値と44.03の高値で取引されました。

VanEck ChiNext ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CNXT株の現在の価格は？

VanEck ChiNext ETFの株価は本日43.95です。0.00%内で取引され、前日の終値は43.95、取引量は14に達しました。CNXTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck ChiNext ETFの株は配当を出しますか？

VanEck ChiNext ETFの現在の価格は43.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は47.78%やUSDにも注目します。CNXTの動きはライブチャートで確認できます。

CNXT株を買う方法は？

VanEck ChiNext ETFの株は現在43.95で購入可能です。注文は通常43.95または44.25付近で行われ、14や0.00%が市場の動きを示します。CNXTの最新情報はライブチャートで確認できます。

CNXT株に投資する方法は？

VanEck ChiNext ETFへの投資では、年間の値幅22.37 - 45.99と現在の43.95を考慮します。注文は多くの場合43.95や44.25で行われる前に、14.07%や60.58%と比較されます。CNXTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck ChiNext ETFの株の最高値は？

VanEck ChiNext ETFの過去1年の最高値は45.99でした。22.37 - 45.99内で株価は大きく変動し、43.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck ChiNext ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck ChiNext ETFの株の最低値は？

VanEck ChiNext ETF(CNXT)の年間最安値は22.37でした。現在の43.95や22.37 - 45.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CNXTの動きはライブチャートで確認できます。

CNXTの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck ChiNext ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.95、47.78%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
43.87 44.03
1年のレンジ
22.37 45.99
以前の終値
43.95
始値
43.95
買値
43.95
買値
44.25
安値
43.87
高値
44.03
出来高
14
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
14.07%
6ヶ月の変化
60.58%
1年の変化
47.78%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8