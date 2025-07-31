VanEck ChiNext ETFの現在の価格は43.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は47.78%やUSDにも注目します。CNXTの動きはライブチャートで確認できます。

VanEck ChiNext ETFへの投資では、年間の値幅22.37 - 45.99と現在の43.95を考慮します。注文は多くの場合43.95や44.25で行われる前に、14.07%や60.58%と比較されます。CNXTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck ChiNext ETFの過去1年の最高値は45.99でした。22.37 - 45.99内で株価は大きく変動し、43.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck ChiNext ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck ChiNext ETFの株の最低値は？

VanEck ChiNext ETF(CNXT)の年間最安値は22.37でした。現在の43.95や22.37 - 45.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CNXTの動きはライブチャートで確認できます。