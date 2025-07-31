- Aperçu
CNXT: VanEck ChiNext ETF
Le taux de change de CNXT a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.94 et à un maximum de 44.03.
Suivez la dynamique VanEck ChiNext ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CNXT aujourd'hui ?
L'action VanEck ChiNext ETF est cotée à 43.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.02%, a clôturé hier à 43.95 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de CNXT présente ces mises à jour.
L'action VanEck ChiNext ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck ChiNext ETF est actuellement valorisé à 43.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 47.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CNXT.
Comment acheter des actions CNXT ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck ChiNext ETF au cours actuel de 43.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 43.94 ou de 44.24, le 11 et le -0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CNXT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CNXT ?
Investir dans VanEck ChiNext ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.37 - 45.99 et le prix actuel 43.94. Beaucoup comparent 14.04% et 60.54% avant de passer des ordres à 43.94 ou 44.24. Consultez le graphique du cours de CNXT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck ChiNext ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck ChiNext ETF l'année dernière était 45.99. Au cours de 22.37 - 45.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck ChiNext ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck ChiNext ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck ChiNext ETF (CNXT) sur l'année a été 22.37. Sa comparaison avec 43.94 et 22.37 - 45.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CNXT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CNXT a-t-elle été divisée ?
VanEck ChiNext ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.95 et 47.75% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 43.95
- Ouverture
- 44.03
- Bid
- 43.94
- Ask
- 44.24
- Plus Bas
- 43.94
- Plus Haut
- 44.03
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- -0.02%
- Changement Mensuel
- 14.04%
- Changement à 6 Mois
- 60.54%
- Changement Annuel
- 47.75%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8