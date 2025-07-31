报价部分
CNXT: VanEck ChiNext ETF

43.95 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CNXT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点43.87和高点44.03进行交易。

关注VanEck ChiNext ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CNXT股票今天的价格是多少？

VanEck ChiNext ETF股票今天的定价为43.95。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为43.95，交易量达到14。CNXT的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck ChiNext ETF股票是否支付股息？

VanEck ChiNext ETF目前的价值为43.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注47.78%和USD。实时查看图表以跟踪CNXT走势。

如何购买CNXT股票？

您可以以43.95的当前价格购买VanEck ChiNext ETF股票。订单通常设置在43.95或44.25附近，而14和0.00%显示市场活动。立即关注CNXT的实时图表更新。

如何投资CNXT股票？

投资VanEck ChiNext ETF需要考虑年度范围22.37 - 45.99和当前价格43.95。许多人在以43.95或44.25下订单之前，会比较14.07%和。实时查看CNXT价格图表，了解每日变化。

VanEck ChiNext ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck ChiNext ETF的最高价格是45.99。在22.37 - 45.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ChiNext ETF的绩效。

VanEck ChiNext ETF股票的最低价格是多少？

VanEck ChiNext ETF（CNXT）的最低价格为22.37。将其与当前的43.95和22.37 - 45.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNXT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CNXT股票是什么时候拆分的？

VanEck ChiNext ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.95和47.78%中可见。

日范围
43.87 44.03
年范围
22.37 45.99
前一天收盘价
43.95
开盘价
43.95
卖价
43.95
买价
44.25
最低价
43.87
最高价
44.03
交易量
14
日变化
0.00%
月变化
14.07%
6个月变化
60.58%
年变化
47.78%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8