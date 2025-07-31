CNXT: VanEck ChiNext ETF
今日CNXT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点43.87和高点44.03进行交易。
关注VanEck ChiNext ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CNXT新闻
常见问题解答
CNXT股票今天的价格是多少？
VanEck ChiNext ETF股票今天的定价为43.95。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为43.95，交易量达到14。CNXT的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck ChiNext ETF股票是否支付股息？
VanEck ChiNext ETF目前的价值为43.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注47.78%和USD。实时查看图表以跟踪CNXT走势。
如何购买CNXT股票？
您可以以43.95的当前价格购买VanEck ChiNext ETF股票。订单通常设置在43.95或44.25附近，而14和0.00%显示市场活动。立即关注CNXT的实时图表更新。
如何投资CNXT股票？
投资VanEck ChiNext ETF需要考虑年度范围22.37 - 45.99和当前价格43.95。许多人在以43.95或44.25下订单之前，会比较14.07%和。实时查看CNXT价格图表，了解每日变化。
VanEck ChiNext ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck ChiNext ETF的最高价格是45.99。在22.37 - 45.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ChiNext ETF的绩效。
VanEck ChiNext ETF股票的最低价格是多少？
VanEck ChiNext ETF（CNXT）的最低价格为22.37。将其与当前的43.95和22.37 - 45.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNXT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CNXT股票是什么时候拆分的？
VanEck ChiNext ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.95和47.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.95
- 开盘价
- 43.95
- 卖价
- 43.95
- 买价
- 44.25
- 最低价
- 43.87
- 最高价
- 44.03
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 14.07%
- 6个月变化
- 60.58%
- 年变化
- 47.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8