CNXT: VanEck ChiNext ETF
El tipo de cambio de CNXT de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.87, mientras que el máximo ha alcanzado 44.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck ChiNext ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CNXT hoy?
VanEck ChiNext ETF (CNXT) se evalúa hoy en 43.95. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 43.95 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CNXT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck ChiNext ETF?
VanEck ChiNext ETF se evalúa actualmente en 43.95. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 47.78% y USD. Monitoree los movimientos de CNXT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CNXT?
Puede comprar acciones de VanEck ChiNext ETF (CNXT) al precio actual de 43.95. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 43.95 o 44.25, mientras que 14 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CNXT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CNXT?
Invertir en VanEck ChiNext ETF implica tener en cuenta el rango anual 22.37 - 45.99 y el precio actual 43.95. Muchos comparan 14.07% y 60.58% antes de colocar órdenes en 43.95 o 44.25. Estudie los cambios diarios de precios de CNXT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck ChiNext ETF?
El precio más alto de VanEck ChiNext ETF (CNXT) en el último año ha sido 45.99. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.37 - 45.99, una comparación con 43.95 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck ChiNext ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck ChiNext ETF?
El precio más bajo de VanEck ChiNext ETF (CNXT) para el año ha sido 22.37. La comparación con los actuales 43.95 y 22.37 - 45.99 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CNXT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CNXT?
En el pasado, VanEck ChiNext ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 43.95 y 47.78% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 43.95
- Open
- 43.95
- Bid
- 43.95
- Ask
- 44.25
- Low
- 43.87
- High
- 44.03
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 14.07%
- Cambio a 6 meses
- 60.58%
- Cambio anual
- 47.78%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8