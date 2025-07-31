КотировкиРазделы
CNXT: VanEck ChiNext ETF

43.94 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNXT за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.94, а максимальная — 44.03.

Следите за динамикой VanEck ChiNext ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CNXT сегодня?

VanEck ChiNext ETF (CNXT) сегодня оценивается на уровне 43.94. Инструмент торгуется в пределах -0.02%, вчерашнее закрытие составило 43.95, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNXT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck ChiNext ETF?

VanEck ChiNext ETF в настоящее время оценивается в 43.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 47.75% и USD. Отслеживайте движения CNXT на графике в реальном времени.

Как купить акции CNXT?

Вы можете купить акции VanEck ChiNext ETF (CNXT) по текущей цене 43.94. Ордера обычно размещаются около 43.94 или 44.24, тогда как 11 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNXT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CNXT?

Инвестирование в VanEck ChiNext ETF предполагает учет годового диапазона 22.37 - 45.99 и текущей цены 43.94. Многие сравнивают 14.04% и 60.54% перед размещением ордеров на 43.94 или 44.24. Изучайте ежедневные изменения цены CNXT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck ChiNext ETF?

Самая высокая цена VanEck ChiNext ETF (CNXT) за последний год составила 45.99. Акции заметно колебались в пределах 22.37 - 45.99, сравнение с 43.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck ChiNext ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck ChiNext ETF?

Самая низкая цена VanEck ChiNext ETF (CNXT) за год составила 22.37. Сравнение с текущими 43.94 и 22.37 - 45.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNXT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CNXT?

В прошлом VanEck ChiNext ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.95 и 47.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.94 44.03
Годовой диапазон
22.37 45.99
Предыдущее закрытие
43.95
Open
44.03
Bid
43.94
Ask
44.24
Low
43.94
High
44.03
Объем
11
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
14.04%
6-месячное изменение
60.54%
Годовое изменение
47.75%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8