CNXT: VanEck ChiNext ETF
Курс CNXT за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.94, а максимальная — 44.03.
Следите за динамикой VanEck ChiNext ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CNXT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CNXT сегодня?
VanEck ChiNext ETF (CNXT) сегодня оценивается на уровне 43.94. Инструмент торгуется в пределах -0.02%, вчерашнее закрытие составило 43.95, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNXT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck ChiNext ETF?
VanEck ChiNext ETF в настоящее время оценивается в 43.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 47.75% и USD. Отслеживайте движения CNXT на графике в реальном времени.
Как купить акции CNXT?
Вы можете купить акции VanEck ChiNext ETF (CNXT) по текущей цене 43.94. Ордера обычно размещаются около 43.94 или 44.24, тогда как 11 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNXT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CNXT?
Инвестирование в VanEck ChiNext ETF предполагает учет годового диапазона 22.37 - 45.99 и текущей цены 43.94. Многие сравнивают 14.04% и 60.54% перед размещением ордеров на 43.94 или 44.24. Изучайте ежедневные изменения цены CNXT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck ChiNext ETF?
Самая высокая цена VanEck ChiNext ETF (CNXT) за последний год составила 45.99. Акции заметно колебались в пределах 22.37 - 45.99, сравнение с 43.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck ChiNext ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck ChiNext ETF?
Самая низкая цена VanEck ChiNext ETF (CNXT) за год составила 22.37. Сравнение с текущими 43.94 и 22.37 - 45.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNXT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CNXT?
В прошлом VanEck ChiNext ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.95 и 47.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.95
- Open
- 44.03
- Bid
- 43.94
- Ask
- 44.24
- Low
- 43.94
- High
- 44.03
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 14.04%
- 6-месячное изменение
- 60.54%
- Годовое изменение
- 47.75%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8