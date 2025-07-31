- Panoramica
CNXT: VanEck ChiNext ETF
Il tasso di cambio CNXT ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.94 e ad un massimo di 44.03.
Segui le dinamiche di VanEck ChiNext ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CNXT oggi?
Oggi le azioni VanEck ChiNext ETF sono prezzate a 43.94. Viene scambiato all'interno di -0.02%, la chiusura di ieri è stata 43.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CNXT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VanEck ChiNext ETF pagano dividendi?
VanEck ChiNext ETF è attualmente valutato a 43.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 47.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CNXT.
Come acquistare azioni CNXT?
Puoi acquistare azioni VanEck ChiNext ETF al prezzo attuale di 43.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.94 o 44.24, mentre 11 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CNXT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CNXT?
Investire in VanEck ChiNext ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.37 - 45.99 e il prezzo attuale 43.94. Molti confrontano 14.04% e 60.54% prima di effettuare ordini su 43.94 o 44.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CNXT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck ChiNext ETF?
Il prezzo massimo di VanEck ChiNext ETF nell'ultimo anno è stato 45.99. All'interno di 22.37 - 45.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck ChiNext ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck ChiNext ETF?
Il prezzo più basso di VanEck ChiNext ETF (CNXT) nel corso dell'anno è stato 22.37. Confrontandolo con gli attuali 43.94 e 22.37 - 45.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CNXT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CNXT?
VanEck ChiNext ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.95 e 47.75%.
- Chiusura Precedente
- 43.95
- Apertura
- 44.03
- Bid
- 43.94
- Ask
- 44.24
- Minimo
- 43.94
- Massimo
- 44.03
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.02%
- Variazione Mensile
- 14.04%
- Variazione Semestrale
- 60.54%
- Variazione Annuale
- 47.75%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8