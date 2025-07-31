QuotazioniSezioni
Valute / CNXT
Tornare a Azioni

CNXT: VanEck ChiNext ETF

43.94 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNXT ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.94 e ad un massimo di 44.03.

Segui le dinamiche di VanEck ChiNext ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNXT News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CNXT oggi?

Oggi le azioni VanEck ChiNext ETF sono prezzate a 43.94. Viene scambiato all'interno di -0.02%, la chiusura di ieri è stata 43.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CNXT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VanEck ChiNext ETF pagano dividendi?

VanEck ChiNext ETF è attualmente valutato a 43.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 47.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CNXT.

Come acquistare azioni CNXT?

Puoi acquistare azioni VanEck ChiNext ETF al prezzo attuale di 43.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.94 o 44.24, mentre 11 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CNXT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CNXT?

Investire in VanEck ChiNext ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.37 - 45.99 e il prezzo attuale 43.94. Molti confrontano 14.04% e 60.54% prima di effettuare ordini su 43.94 o 44.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CNXT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck ChiNext ETF?

Il prezzo massimo di VanEck ChiNext ETF nell'ultimo anno è stato 45.99. All'interno di 22.37 - 45.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck ChiNext ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck ChiNext ETF?

Il prezzo più basso di VanEck ChiNext ETF (CNXT) nel corso dell'anno è stato 22.37. Confrontandolo con gli attuali 43.94 e 22.37 - 45.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CNXT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CNXT?

VanEck ChiNext ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.95 e 47.75%.

Intervallo Giornaliero
43.94 44.03
Intervallo Annuale
22.37 45.99
Chiusura Precedente
43.95
Apertura
44.03
Bid
43.94
Ask
44.24
Minimo
43.94
Massimo
44.03
Volume
11
Variazione giornaliera
-0.02%
Variazione Mensile
14.04%
Variazione Semestrale
60.54%
Variazione Annuale
47.75%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8