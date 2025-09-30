CotaçõesSeções
CMRE-PD
CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr

27.39 USD 0.17 (0.62%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CMRE-PD para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.31 e o mais alto foi 27.71.

Veja a dinâmica do par de moedas Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CMRE-PD hoje?

Hoje Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) está avaliado em 27.39. O instrumento é negociado dentro de 0.62%, o fechamento de ontem foi 27.22, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMRE-PD em tempo real.

As ações de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr pagam dividendos?

Atualmente Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr está avaliado em 27.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.90% e USD. Monitore os movimentos de CMRE-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CMRE-PD?

Você pode comprar ações de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) pelo preço atual 27.39. Ordens geralmente são executadas perto de 27.39 ou 27.69, enquanto 10 e -0.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMRE-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CMRE-PD?

Investir em Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr envolve considerar a faixa anual 25.84 - 27.72 e o preço atual 27.39. Muitos comparam 1.11% e 4.90% antes de enviar ordens em 27.39 ou 27.69. Estude as mudanças diárias de preço de CMRE-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Costamare Inc.?

O maior preço de Costamare Inc. (CMRE-PD) no último ano foi 27.72. As ações oscilaram bastante dentro de 25.84 - 27.72, e a comparação com 27.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Costamare Inc.?

O menor preço de Costamare Inc. (CMRE-PD) no ano foi 25.84. A comparação com o preço atual 27.39 e 25.84 - 27.72 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMRE-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMRE-PD?

No passado Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.22 e 4.90% após os eventos corporativos.

Faixa diária
27.31 27.71
Faixa anual
25.84 27.72
Fechamento anterior
27.22
Open
27.49
Bid
27.39
Ask
27.69
Low
27.31
High
27.71
Volume
10
Mudança diária
0.62%
Mudança mensal
1.11%
Mudança de 6 meses
4.90%
Mudança anual
4.90%
