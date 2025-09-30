- Visão do mercado
CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr
A taxa do CMRE-PD para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.31 e o mais alto foi 27.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CMRE-PD hoje?
Hoje Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) está avaliado em 27.39. O instrumento é negociado dentro de 0.62%, o fechamento de ontem foi 27.22, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMRE-PD em tempo real.
As ações de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr pagam dividendos?
Atualmente Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr está avaliado em 27.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.90% e USD. Monitore os movimentos de CMRE-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CMRE-PD?
Você pode comprar ações de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) pelo preço atual 27.39. Ordens geralmente são executadas perto de 27.39 ou 27.69, enquanto 10 e -0.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMRE-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CMRE-PD?
Investir em Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr envolve considerar a faixa anual 25.84 - 27.72 e o preço atual 27.39. Muitos comparam 1.11% e 4.90% antes de enviar ordens em 27.39 ou 27.69. Estude as mudanças diárias de preço de CMRE-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Costamare Inc.?
O maior preço de Costamare Inc. (CMRE-PD) no último ano foi 27.72. As ações oscilaram bastante dentro de 25.84 - 27.72, e a comparação com 27.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Costamare Inc.?
O menor preço de Costamare Inc. (CMRE-PD) no ano foi 25.84. A comparação com o preço atual 27.39 e 25.84 - 27.72 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMRE-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMRE-PD?
No passado Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.22 e 4.90% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.22
- Open
- 27.49
- Bid
- 27.39
- Ask
- 27.69
- Low
- 27.31
- High
- 27.71
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.62%
- Mudança mensal
- 1.11%
- Mudança de 6 meses
- 4.90%
- Mudança anual
- 4.90%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4