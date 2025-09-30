- Panoramica
CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr
Il tasso di cambio CMRE-PD ha avuto una variazione del 0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.31 e ad un massimo di 27.71.
Segui le dinamiche di Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CMRE-PD oggi?
Oggi le azioni Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr sono prezzate a 27.39. Viene scambiato all'interno di 0.62%, la chiusura di ieri è stata 27.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMRE-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr pagano dividendi?
Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr è attualmente valutato a 27.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMRE-PD.
Come acquistare azioni CMRE-PD?
Puoi acquistare azioni Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr al prezzo attuale di 27.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.39 o 27.69, mentre 10 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMRE-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CMRE-PD?
Investire in Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr implica considerare l'intervallo annuale 25.84 - 27.72 e il prezzo attuale 27.39. Molti confrontano 1.11% e 4.90% prima di effettuare ordini su 27.39 o 27.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMRE-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Costamare Inc.?
Il prezzo massimo di Costamare Inc. nell'ultimo anno è stato 27.72. All'interno di 25.84 - 27.72, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Costamare Inc.?
Il prezzo più basso di Costamare Inc. (CMRE-PD) nel corso dell'anno è stato 25.84. Confrontandolo con gli attuali 27.39 e 25.84 - 27.72 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMRE-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMRE-PD?
Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.22 e 4.90%.
- Chiusura Precedente
- 27.22
- Apertura
- 27.49
- Bid
- 27.39
- Ask
- 27.69
- Minimo
- 27.31
- Massimo
- 27.71
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 0.62%
- Variazione Mensile
- 1.11%
- Variazione Semestrale
- 4.90%
- Variazione Annuale
- 4.90%
