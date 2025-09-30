QuotazioniSezioni
CMRE-PD
CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr

27.39 USD 0.17 (0.62%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMRE-PD ha avuto una variazione del 0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.31 e ad un massimo di 27.71.

Segui le dinamiche di Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CMRE-PD oggi?

Oggi le azioni Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr sono prezzate a 27.39. Viene scambiato all'interno di 0.62%, la chiusura di ieri è stata 27.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMRE-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr pagano dividendi?

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr è attualmente valutato a 27.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMRE-PD.

Come acquistare azioni CMRE-PD?

Puoi acquistare azioni Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr al prezzo attuale di 27.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.39 o 27.69, mentre 10 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMRE-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CMRE-PD?

Investire in Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr implica considerare l'intervallo annuale 25.84 - 27.72 e il prezzo attuale 27.39. Molti confrontano 1.11% e 4.90% prima di effettuare ordini su 27.39 o 27.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMRE-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Costamare Inc.?

Il prezzo massimo di Costamare Inc. nell'ultimo anno è stato 27.72. All'interno di 25.84 - 27.72, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Costamare Inc.?

Il prezzo più basso di Costamare Inc. (CMRE-PD) nel corso dell'anno è stato 25.84. Confrontandolo con gli attuali 27.39 e 25.84 - 27.72 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMRE-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMRE-PD?

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.22 e 4.90%.

Intervallo Giornaliero
27.31 27.71
Intervallo Annuale
25.84 27.72
Chiusura Precedente
27.22
Apertura
27.49
Bid
27.39
Ask
27.69
Minimo
27.31
Massimo
27.71
Volume
10
Variazione giornaliera
0.62%
Variazione Mensile
1.11%
Variazione Semestrale
4.90%
Variazione Annuale
4.90%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4