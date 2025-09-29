- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr
Курс CMRE-PD за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.31, а максимальная — 27.71.
Следите за динамикой Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CMRE-PD сегодня?
Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) сегодня оценивается на уровне 27.39. Инструмент торгуется в пределах 0.62%, вчерашнее закрытие составило 27.22, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMRE-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr?
Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr в настоящее время оценивается в 27.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.90% и USD. Отслеживайте движения CMRE-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции CMRE-PD?
Вы можете купить акции Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) по текущей цене 27.39. Ордера обычно размещаются около 27.39 или 27.69, тогда как 10 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMRE-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CMRE-PD?
Инвестирование в Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr предполагает учет годового диапазона 25.84 - 27.72 и текущей цены 27.39. Многие сравнивают 1.11% и 4.90% перед размещением ордеров на 27.39 или 27.69. Изучайте ежедневные изменения цены CMRE-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Costamare Inc.?
Самая высокая цена Costamare Inc. (CMRE-PD) за последний год составила 27.72. Акции заметно колебались в пределах 25.84 - 27.72, сравнение с 27.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Costamare Inc.?
Самая низкая цена Costamare Inc. (CMRE-PD) за год составила 25.84. Сравнение с текущими 27.39 и 25.84 - 27.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMRE-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CMRE-PD?
В прошлом Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.22 и 4.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.22
- Open
- 27.49
- Bid
- 27.39
- Ask
- 27.69
- Low
- 27.31
- High
- 27.71
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- 4.90%
- Годовое изменение
- 4.90%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%