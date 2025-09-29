КотировкиРазделы
Валюты / CMRE-PD
Назад в Рынок акций США

CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr

27.39 USD 0.17 (0.62%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMRE-PD за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.31, а максимальная — 27.71.

Следите за динамикой Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CMRE-PD сегодня?

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) сегодня оценивается на уровне 27.39. Инструмент торгуется в пределах 0.62%, вчерашнее закрытие составило 27.22, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMRE-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr?

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr в настоящее время оценивается в 27.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.90% и USD. Отслеживайте движения CMRE-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции CMRE-PD?

Вы можете купить акции Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) по текущей цене 27.39. Ордера обычно размещаются около 27.39 или 27.69, тогда как 10 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMRE-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CMRE-PD?

Инвестирование в Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr предполагает учет годового диапазона 25.84 - 27.72 и текущей цены 27.39. Многие сравнивают 1.11% и 4.90% перед размещением ордеров на 27.39 или 27.69. Изучайте ежедневные изменения цены CMRE-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Costamare Inc.?

Самая высокая цена Costamare Inc. (CMRE-PD) за последний год составила 27.72. Акции заметно колебались в пределах 25.84 - 27.72, сравнение с 27.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Costamare Inc.?

Самая низкая цена Costamare Inc. (CMRE-PD) за год составила 25.84. Сравнение с текущими 27.39 и 25.84 - 27.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMRE-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CMRE-PD?

В прошлом Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.22 и 4.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.31 27.71
Годовой диапазон
25.84 27.72
Предыдущее закрытие
27.22
Open
27.49
Bid
27.39
Ask
27.69
Low
27.31
High
27.71
Объем
10
Дневное изменение
0.62%
Месячное изменение
1.11%
6-месячное изменение
4.90%
Годовое изменение
4.90%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.