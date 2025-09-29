Курс CMRE-PD за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.31, а максимальная — 27.71.

Следите за динамикой Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.