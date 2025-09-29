报价部分
货币 / CMRE-PD
CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr

27.39 USD 0.17 (0.62%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CMRE-PD汇率已更改0.62%。当日，交易品种以低点27.31和高点27.71进行交易。

关注Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
27.31 27.71
年范围
25.84 27.72
前一天收盘价
27.22
开盘价
27.49
卖价
27.39
买价
27.69
最低价
27.31
最高价
27.71
交易量
10
日变化
0.62%
月变化
1.11%
6个月变化
4.90%
年变化
4.90%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值