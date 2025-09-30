CotationsSections
CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr

27.39 USD 0.17 (0.62%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CMRE-PD a changé de 0.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.31 et à un maximum de 27.71.

Suivez la dynamique Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CMRE-PD aujourd'hui ?

L'action Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr est cotée à 27.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.62%, a clôturé hier à 27.22 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de CMRE-PD présente ces mises à jour.

L'action Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr verse-t-elle des dividendes ?

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr est actuellement valorisé à 27.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.90% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CMRE-PD.

Comment acheter des actions CMRE-PD ?

Vous pouvez acheter des actions Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr au cours actuel de 27.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.39 ou de 27.69, le 10 et le -0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CMRE-PD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CMRE-PD ?

Investir dans Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.84 - 27.72 et le prix actuel 27.39. Beaucoup comparent 1.11% et 4.90% avant de passer des ordres à 27.39 ou 27.69. Consultez le graphique du cours de CMRE-PD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Costamare Inc. ?

Le cours le plus élevé de Costamare Inc. l'année dernière était 27.72. Au cours de 25.84 - 27.72, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.22 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Costamare Inc. ?

Le cours le plus bas de Costamare Inc. (CMRE-PD) sur l'année a été 25.84. Sa comparaison avec 27.39 et 25.84 - 27.72 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CMRE-PD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CMRE-PD a-t-elle été divisée ?

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.22 et 4.90% après les opérations sur titres.

Range quotidien
27.31 27.71
Range Annuel
25.84 27.72
Clôture Précédente
27.22
Ouverture
27.49
Bid
27.39
Ask
27.69
Plus Bas
27.31
Plus Haut
27.71
Volume
10
Changement quotidien
0.62%
Changement Mensuel
1.11%
Changement à 6 Mois
4.90%
Changement Annuel
4.90%
