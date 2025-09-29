クォートセクション
CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr

27.39 USD 0.17 (0.62%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CMRE-PDの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり27.31の安値と27.71の高値で取引されました。

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Prダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CMRE-PD株の現在の価格は？

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Prの株価は本日27.39です。0.62%内で取引され、前日の終値は27.22、取引量は10に達しました。CMRE-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Prの株は配当を出しますか？

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Prの現在の価格は27.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.90%やUSDにも注目します。CMRE-PDの動きはライブチャートで確認できます。

CMRE-PD株を買う方法は？

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Prの株は現在27.39で購入可能です。注文は通常27.39または27.69付近で行われ、10や-0.36%が市場の動きを示します。CMRE-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。

CMRE-PD株に投資する方法は？

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Prへの投資では、年間の値幅25.84 - 27.72と現在の27.39を考慮します。注文は多くの場合27.39や27.69で行われる前に、1.11%や4.90%と比較されます。CMRE-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Costamare Inc.の株の最高値は？

Costamare Inc.の過去1年の最高値は27.72でした。25.84 - 27.72内で株価は大きく変動し、27.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Prのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Costamare Inc.の株の最低値は？

Costamare Inc.(CMRE-PD)の年間最安値は25.84でした。現在の27.39や25.84 - 27.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CMRE-PDの動きはライブチャートで確認できます。

CMRE-PDの株式分割はいつ行われましたか？

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Prは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.22、4.90%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.31 27.71
1年のレンジ
25.84 27.72
以前の終値
27.22
始値
27.49
買値
27.39
買値
27.69
安値
27.31
高値
27.71
出来高
10
1日の変化
0.62%
1ヶ月の変化
1.11%
6ヶ月の変化
4.90%
1年の変化
4.90%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待