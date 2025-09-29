CotizacionesSecciones
CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr

27.39 USD 0.17 (0.62%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CMRE-PD de hoy ha cambiado un 0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.31, mientras que el máximo ha alcanzado 27.71.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CMRE-PD hoy?

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) se evalúa hoy en 27.39. El instrumento se negocia dentro de 0.62%; el cierre de ayer ha sido 27.22 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CMRE-PD en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr?

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr se evalúa actualmente en 27.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.90% y USD. Monitoree los movimientos de CMRE-PD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CMRE-PD?

Puede comprar acciones de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) al precio actual de 27.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.39 o 27.69, mientras que 10 y -0.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CMRE-PD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CMRE-PD?

Invertir en Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr implica tener en cuenta el rango anual 25.84 - 27.72 y el precio actual 27.39. Muchos comparan 1.11% y 4.90% antes de colocar órdenes en 27.39 o 27.69. Estudie los cambios diarios de precios de CMRE-PD en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Costamare Inc.?

El precio más alto de Costamare Inc. (CMRE-PD) en el último año ha sido 27.72. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.84 - 27.72, una comparación con 27.22 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Costamare Inc.?

El precio más bajo de Costamare Inc. (CMRE-PD) para el año ha sido 25.84. La comparación con los actuales 27.39 y 25.84 - 27.72 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CMRE-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CMRE-PD?

En el pasado, Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.22 y 4.90% después de las acciones corporativas.

Rango diario
27.31 27.71
Rango anual
25.84 27.72
Cierres anteriores
27.22
Open
27.49
Bid
27.39
Ask
27.69
Low
27.31
High
27.71
Volumen
10
Cambio diario
0.62%
Cambio mensual
1.11%
Cambio a 6 meses
4.90%
Cambio anual
4.90%
