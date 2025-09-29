- Panorámica
CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr
El tipo de cambio de CMRE-PD de hoy ha cambiado un 0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.31, mientras que el máximo ha alcanzado 27.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CMRE-PD hoy?
Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) se evalúa hoy en 27.39. El instrumento se negocia dentro de 0.62%; el cierre de ayer ha sido 27.22 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CMRE-PD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr?
Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr se evalúa actualmente en 27.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.90% y USD. Monitoree los movimientos de CMRE-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CMRE-PD?
Puede comprar acciones de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) al precio actual de 27.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.39 o 27.69, mientras que 10 y -0.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CMRE-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CMRE-PD?
Invertir en Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr implica tener en cuenta el rango anual 25.84 - 27.72 y el precio actual 27.39. Muchos comparan 1.11% y 4.90% antes de colocar órdenes en 27.39 o 27.69. Estudie los cambios diarios de precios de CMRE-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Costamare Inc.?
El precio más alto de Costamare Inc. (CMRE-PD) en el último año ha sido 27.72. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.84 - 27.72, una comparación con 27.22 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Costamare Inc.?
El precio más bajo de Costamare Inc. (CMRE-PD) para el año ha sido 25.84. La comparación con los actuales 27.39 y 25.84 - 27.72 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CMRE-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CMRE-PD?
En el pasado, Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.22 y 4.90% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.22
- Open
- 27.49
- Bid
- 27.39
- Ask
- 27.69
- Low
- 27.31
- High
- 27.71
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- 0.62%
- Cambio mensual
- 1.11%
- Cambio a 6 meses
- 4.90%
- Cambio anual
- 4.90%
