CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr

27.39 USD 0.17 (0.62%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMRE-PD hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.31 bis zu einem Hoch von 27.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CMRE-PD heute?

Die Aktie von Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) notiert heute bei 27.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.62% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.22 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von CMRE-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CMRE-PD Dividenden?

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr wird derzeit mit 27.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMRE-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich CMRE-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) zum aktuellen Kurs von 27.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.39 oder 27.69 platziert, während 10 und -0.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMRE-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CMRE-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr müssen die jährliche Spanne 25.84 - 27.72 und der aktuelle Kurs 27.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.11% und 4.90%, bevor sie Orders zu 27.39 oder 27.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMRE-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Costamare Inc.?

Der höchste Kurs von Costamare Inc. (CMRE-PD) im vergangenen Jahr lag bei 27.72. Innerhalb von 25.84 - 27.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Costamare Inc.?

Der niedrigste Kurs von Costamare Inc. (CMRE-PD) im Laufe des Jahres betrug 25.84. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.39 und der Spanne 25.84 - 27.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMRE-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CMRE-PD statt?

Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.22 und 4.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
27.31 27.71
Jahresspanne
25.84 27.72
Vorheriger Schlusskurs
27.22
Eröffnung
27.49
Bid
27.39
Ask
27.69
Tief
27.31
Hoch
27.71
Volumen
10
Tagesänderung
0.62%
Monatsänderung
1.11%
6-Monatsänderung
4.90%
Jahresänderung
4.90%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4