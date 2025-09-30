- Übersicht
CMRE-PD: Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr
Der Wechselkurs von CMRE-PD hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.31 bis zu einem Hoch von 27.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CMRE-PD heute?
Die Aktie von Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) notiert heute bei 27.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.62% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.22 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von CMRE-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CMRE-PD Dividenden?
Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr wird derzeit mit 27.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMRE-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich CMRE-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr (CMRE-PD) zum aktuellen Kurs von 27.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.39 oder 27.69 platziert, während 10 und -0.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMRE-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CMRE-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr müssen die jährliche Spanne 25.84 - 27.72 und der aktuelle Kurs 27.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.11% und 4.90%, bevor sie Orders zu 27.39 oder 27.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMRE-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Costamare Inc.?
Der höchste Kurs von Costamare Inc. (CMRE-PD) im vergangenen Jahr lag bei 27.72. Innerhalb von 25.84 - 27.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Costamare Inc.?
Der niedrigste Kurs von Costamare Inc. (CMRE-PD) im Laufe des Jahres betrug 25.84. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.39 und der Spanne 25.84 - 27.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMRE-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CMRE-PD statt?
Costamare Inc 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Pr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.22 und 4.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.22
- Eröffnung
- 27.49
- Bid
- 27.39
- Ask
- 27.69
- Tief
- 27.31
- Hoch
- 27.71
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.62%
- Monatsänderung
- 1.11%
- 6-Monatsänderung
- 4.90%
- Jahresänderung
- 4.90%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4