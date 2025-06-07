- Visão do mercado
CMBS: iShares CMBS Bond ETF
A taxa do CMBS para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.96 e o mais alto foi 49.18.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares CMBS Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMBS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CMBS hoje?
Hoje iShares CMBS Bond ETF (CMBS) está avaliado em 49.05. O instrumento é negociado dentro de 0.10%, o fechamento de ontem foi 49.00, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMBS em tempo real.
As ações de iShares CMBS Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares CMBS Bond ETF está avaliado em 49.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.88% e USD. Monitore os movimentos de CMBS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CMBS?
Você pode comprar ações de iShares CMBS Bond ETF (CMBS) pelo preço atual 49.05. Ordens geralmente são executadas perto de 49.05 ou 49.35, enquanto 20 e -0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMBS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CMBS?
Investir em iShares CMBS Bond ETF envolve considerar a faixa anual 46.95 - 50.08 e o preço atual 49.05. Muitos comparam 0.33% e 2.23% antes de enviar ordens em 49.05 ou 49.35. Estude as mudanças diárias de preço de CMBS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares CMBS ETF?
O maior preço de iShares CMBS ETF (CMBS) no último ano foi 50.08. As ações oscilaram bastante dentro de 46.95 - 50.08, e a comparação com 49.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares CMBS Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares CMBS ETF?
O menor preço de iShares CMBS ETF (CMBS) no ano foi 46.95. A comparação com o preço atual 49.05 e 46.95 - 50.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMBS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMBS?
No passado iShares CMBS Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.00 e 0.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 49.00
- Open
- 49.18
- Bid
- 49.05
- Ask
- 49.35
- Low
- 48.96
- High
- 49.18
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 0.33%
- Mudança de 6 meses
- 2.23%
- Mudança anual
- 0.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8