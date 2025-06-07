CMBS: iShares CMBS Bond ETF
今日CMBS汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点48.99和高点49.18进行交易。
关注iShares CMBS Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMBS新闻
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Longer-Term Treasury Yields And Mortgage Rates Jump After Rate Cut, Yield Curve Steepens
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- What's The Fed Watching In CRE?
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- Watching For Tariff Impacts To Kick In
- Our 2025 Mid-Year Update
- Bonds In A Portfolio Making More Sense
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Charting The U.S. Consumer With Kristofer Kraus
常见问题解答
CMBS股票今天的价格是多少？
iShares CMBS Bond ETF股票今天的定价为49.11。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为49.00，交易量达到9。CMBS的实时价格图表显示了这些更新。
iShares CMBS Bond ETF股票是否支付股息？
iShares CMBS Bond ETF目前的价值为49.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.01%和USD。实时查看图表以跟踪CMBS走势。
如何购买CMBS股票？
您可以以49.11的当前价格购买iShares CMBS Bond ETF股票。订单通常设置在49.11或49.41附近，而9和-0.14%显示市场活动。立即关注CMBS的实时图表更新。
如何投资CMBS股票？
投资iShares CMBS Bond ETF需要考虑年度范围46.95 - 50.08和当前价格49.11。许多人在以49.11或49.41下订单之前，会比较0.45%和。实时查看CMBS价格图表，了解每日变化。
iShares CMBS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares CMBS ETF的最高价格是50.08。在46.95 - 50.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares CMBS Bond ETF的绩效。
iShares CMBS ETF股票的最低价格是多少？
iShares CMBS ETF（CMBS）的最低价格为46.95。将其与当前的49.11和46.95 - 50.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CMBS股票是什么时候拆分的？
iShares CMBS Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.00和1.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.00
- 开盘价
- 49.18
- 卖价
- 49.11
- 买价
- 49.41
- 最低价
- 48.99
- 最高价
- 49.18
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- 2.36%
- 年变化
- 1.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8