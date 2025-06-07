报价部分
CMBS: iShares CMBS Bond ETF

49.11 USD 0.11 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CMBS汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点48.99和高点49.18进行交易。

关注iShares CMBS Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CMBS股票今天的价格是多少？

iShares CMBS Bond ETF股票今天的定价为49.11。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为49.00，交易量达到9。CMBS的实时价格图表显示了这些更新。

iShares CMBS Bond ETF股票是否支付股息？

iShares CMBS Bond ETF目前的价值为49.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.01%和USD。实时查看图表以跟踪CMBS走势。

如何购买CMBS股票？

您可以以49.11的当前价格购买iShares CMBS Bond ETF股票。订单通常设置在49.11或49.41附近，而9和-0.14%显示市场活动。立即关注CMBS的实时图表更新。

如何投资CMBS股票？

投资iShares CMBS Bond ETF需要考虑年度范围46.95 - 50.08和当前价格49.11。许多人在以49.11或49.41下订单之前，会比较0.45%和。实时查看CMBS价格图表，了解每日变化。

iShares CMBS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares CMBS ETF的最高价格是50.08。在46.95 - 50.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares CMBS Bond ETF的绩效。

iShares CMBS ETF股票的最低价格是多少？

iShares CMBS ETF（CMBS）的最低价格为46.95。将其与当前的49.11和46.95 - 50.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CMBS股票是什么时候拆分的？

iShares CMBS Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.00和1.01%中可见。

日范围
48.99 49.18
年范围
46.95 50.08
前一天收盘价
49.00
开盘价
49.18
卖价
49.11
买价
49.41
最低价
48.99
最高价
49.18
交易量
9
日变化
0.22%
月变化
0.45%
6个月变化
2.36%
年变化
1.01%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8