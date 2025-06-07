- Übersicht
CMBS: iShares CMBS Bond ETF
Der Wechselkurs von CMBS hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.96 bis zu einem Hoch von 49.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares CMBS Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CMBS heute?
Die Aktie von iShares CMBS Bond ETF (CMBS) notiert heute bei 49.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.00 und das Handelsvolumen erreichte 31. Das Live-Chart von CMBS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CMBS Dividenden?
iShares CMBS Bond ETF wird derzeit mit 49.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMBS zu verfolgen.
Wie kaufe ich CMBS-Aktien?
Sie können Aktien von iShares CMBS Bond ETF (CMBS) zum aktuellen Kurs von 49.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.10 oder 49.40 platziert, während 31 und -0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMBS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CMBS-Aktien?
Bei einer Investition in iShares CMBS Bond ETF müssen die jährliche Spanne 46.95 - 50.08 und der aktuelle Kurs 49.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.43% und 2.33%, bevor sie Orders zu 49.10 oder 49.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMBS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares CMBS ETF?
Der höchste Kurs von iShares CMBS ETF (CMBS) im vergangenen Jahr lag bei 50.08. Innerhalb von 46.95 - 50.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares CMBS Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares CMBS ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares CMBS ETF (CMBS) im Laufe des Jahres betrug 46.95. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.10 und der Spanne 46.95 - 50.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMBS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CMBS statt?
iShares CMBS Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.00 und 0.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.00
- Eröffnung
- 49.18
- Bid
- 49.10
- Ask
- 49.40
- Tief
- 48.96
- Hoch
- 49.18
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 0.43%
- 6-Monatsänderung
- 2.33%
- Jahresänderung
- 0.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8