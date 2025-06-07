- 概要
CMBS: iShares CMBS Bond ETF
CMBSの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり48.96の安値と49.18の高値で取引されました。
iShares CMBS Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CMBS株の現在の価格は？
iShares CMBS Bond ETFの株価は本日49.05です。0.10%内で取引され、前日の終値は49.00、取引量は20に達しました。CMBSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares CMBS Bond ETFの株は配当を出しますか？
iShares CMBS Bond ETFの現在の価格は49.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.88%やUSDにも注目します。CMBSの動きはライブチャートで確認できます。
CMBS株を買う方法は？
iShares CMBS Bond ETFの株は現在49.05で購入可能です。注文は通常49.05または49.35付近で行われ、20や-0.26%が市場の動きを示します。CMBSの最新情報はライブチャートで確認できます。
CMBS株に投資する方法は？
iShares CMBS Bond ETFへの投資では、年間の値幅46.95 - 50.08と現在の49.05を考慮します。注文は多くの場合49.05や49.35で行われる前に、0.33%や2.23%と比較されます。CMBSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares CMBS ETFの株の最高値は？
iShares CMBS ETFの過去1年の最高値は50.08でした。46.95 - 50.08内で株価は大きく変動し、49.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares CMBS Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares CMBS ETFの株の最低値は？
iShares CMBS ETF(CMBS)の年間最安値は46.95でした。現在の49.05や46.95 - 50.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CMBSの動きはライブチャートで確認できます。
CMBSの株式分割はいつ行われましたか？
iShares CMBS Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.00、0.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 49.00
- 始値
- 49.18
- 買値
- 49.05
- 買値
- 49.35
- 安値
- 48.96
- 高値
- 49.18
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.33%
- 6ヶ月の変化
- 2.23%
- 1年の変化
- 0.88%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8