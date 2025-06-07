クォートセクション
通貨 / CMBS
株に戻る

CMBS: iShares CMBS Bond ETF

49.05 USD 0.05 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CMBSの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり48.96の安値と49.18の高値で取引されました。

iShares CMBS Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMBS News

よくあるご質問

CMBS株の現在の価格は？

iShares CMBS Bond ETFの株価は本日49.05です。0.10%内で取引され、前日の終値は49.00、取引量は20に達しました。CMBSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares CMBS Bond ETFの株は配当を出しますか？

iShares CMBS Bond ETFの現在の価格は49.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.88%やUSDにも注目します。CMBSの動きはライブチャートで確認できます。

CMBS株を買う方法は？

iShares CMBS Bond ETFの株は現在49.05で購入可能です。注文は通常49.05または49.35付近で行われ、20や-0.26%が市場の動きを示します。CMBSの最新情報はライブチャートで確認できます。

CMBS株に投資する方法は？

iShares CMBS Bond ETFへの投資では、年間の値幅46.95 - 50.08と現在の49.05を考慮します。注文は多くの場合49.05や49.35で行われる前に、0.33%や2.23%と比較されます。CMBSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares CMBS ETFの株の最高値は？

iShares CMBS ETFの過去1年の最高値は50.08でした。46.95 - 50.08内で株価は大きく変動し、49.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares CMBS Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares CMBS ETFの株の最低値は？

iShares CMBS ETF(CMBS)の年間最安値は46.95でした。現在の49.05や46.95 - 50.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CMBSの動きはライブチャートで確認できます。

CMBSの株式分割はいつ行われましたか？

iShares CMBS Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.00、0.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
48.96 49.18
1年のレンジ
46.95 50.08
以前の終値
49.00
始値
49.18
買値
49.05
買値
49.35
安値
48.96
高値
49.18
出来高
20
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
0.33%
6ヶ月の変化
2.23%
1年の変化
0.88%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8