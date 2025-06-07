CotationsSections
CMBS: iShares CMBS Bond ETF

49.00 USD 0.03 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CMBS a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.87 et à un maximum de 49.07.

Suivez la dynamique iShares CMBS Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CMBS aujourd'hui ?

L'action iShares CMBS Bond ETF est cotée à 49.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.06%, a clôturé hier à 48.97 et son volume d'échange a atteint 56. Le graphique en temps réel du cours de CMBS présente ces mises à jour.

L'action iShares CMBS Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares CMBS Bond ETF est actuellement valorisé à 49.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.78% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CMBS.

Comment acheter des actions CMBS ?

Vous pouvez acheter des actions iShares CMBS Bond ETF au cours actuel de 49.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.00 ou de 49.30, le 56 et le -0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CMBS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CMBS ?

Investir dans iShares CMBS Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 46.95 - 50.08 et le prix actuel 49.00. Beaucoup comparent 0.22% et 2.13% avant de passer des ordres à 49.00 ou 49.30. Consultez le graphique du cours de CMBS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares CMBS ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares CMBS ETF l'année dernière était 50.08. Au cours de 46.95 - 50.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.97 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares CMBS Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares CMBS ETF ?

Le cours le plus bas de iShares CMBS ETF (CMBS) sur l'année a été 46.95. Sa comparaison avec 49.00 et 46.95 - 50.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CMBS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CMBS a-t-elle été divisée ?

iShares CMBS Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.97 et 0.78% après les opérations sur titres.

Range quotidien
48.87 49.07
Range Annuel
46.95 50.08
Clôture Précédente
48.97
Ouverture
49.07
Bid
49.00
Ask
49.30
Plus Bas
48.87
Plus Haut
49.07
Volume
56
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
0.22%
Changement à 6 Mois
2.13%
Changement Annuel
0.78%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8