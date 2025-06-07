QuotazioniSezioni
Valute / CMBS
CMBS: iShares CMBS Bond ETF

49.11 USD 0.11 (0.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMBS ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.99 e ad un massimo di 49.18.

Segui le dinamiche di iShares CMBS Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CMBS oggi?

Oggi le azioni iShares CMBS Bond ETF sono prezzate a 49.11. Viene scambiato all'interno di 0.22%, la chiusura di ieri è stata 49.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMBS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares CMBS Bond ETF pagano dividendi?

iShares CMBS Bond ETF è attualmente valutato a 49.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.01% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMBS.

Come acquistare azioni CMBS?

Puoi acquistare azioni iShares CMBS Bond ETF al prezzo attuale di 49.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.11 o 49.41, mentre 9 e -0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMBS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CMBS?

Investire in iShares CMBS Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 46.95 - 50.08 e il prezzo attuale 49.11. Molti confrontano 0.45% e 2.36% prima di effettuare ordini su 49.11 o 49.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMBS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares CMBS ETF?

Il prezzo massimo di iShares CMBS ETF nell'ultimo anno è stato 50.08. All'interno di 46.95 - 50.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 49.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares CMBS Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares CMBS ETF?

Il prezzo più basso di iShares CMBS ETF (CMBS) nel corso dell'anno è stato 46.95. Confrontandolo con gli attuali 49.11 e 46.95 - 50.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMBS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMBS?

iShares CMBS Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 49.00 e 1.01%.

Intervallo Giornaliero
48.99 49.18
Intervallo Annuale
46.95 50.08
Chiusura Precedente
49.00
Apertura
49.18
Bid
49.11
Ask
49.41
Minimo
48.99
Massimo
49.18
Volume
9
Variazione giornaliera
0.22%
Variazione Mensile
0.45%
Variazione Semestrale
2.36%
Variazione Annuale
1.01%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8