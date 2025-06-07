- Обзор рынка
CMBS: iShares CMBS Bond ETF
Курс CMBS за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.99, а максимальная — 49.18.
Следите за динамикой iShares CMBS Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CMBS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CMBS сегодня?
iShares CMBS Bond ETF (CMBS) сегодня оценивается на уровне 49.11. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 49.00, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMBS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares CMBS Bond ETF?
iShares CMBS Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.01% и USD. Отслеживайте движения CMBS на графике в реальном времени.
Как купить акции CMBS?
Вы можете купить акции iShares CMBS Bond ETF (CMBS) по текущей цене 49.11. Ордера обычно размещаются около 49.11 или 49.41, тогда как 9 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMBS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CMBS?
Инвестирование в iShares CMBS Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.95 - 50.08 и текущей цены 49.11. Многие сравнивают 0.45% и 2.36% перед размещением ордеров на 49.11 или 49.41. Изучайте ежедневные изменения цены CMBS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares CMBS ETF?
Самая высокая цена iShares CMBS ETF (CMBS) за последний год составила 50.08. Акции заметно колебались в пределах 46.95 - 50.08, сравнение с 49.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares CMBS Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares CMBS ETF?
Самая низкая цена iShares CMBS ETF (CMBS) за год составила 46.95. Сравнение с текущими 49.11 и 46.95 - 50.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMBS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CMBS?
В прошлом iShares CMBS Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.00 и 1.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.00
- Open
- 49.18
- Bid
- 49.11
- Ask
- 49.41
- Low
- 48.99
- High
- 49.18
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 0.45%
- 6-месячное изменение
- 2.36%
- Годовое изменение
- 1.01%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8