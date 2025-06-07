КотировкиРазделы
CMBS: iShares CMBS Bond ETF

49.11 USD 0.11 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMBS за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.99, а максимальная — 49.18.

Следите за динамикой iShares CMBS Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CMBS сегодня?

iShares CMBS Bond ETF (CMBS) сегодня оценивается на уровне 49.11. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 49.00, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMBS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares CMBS Bond ETF?

iShares CMBS Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.01% и USD. Отслеживайте движения CMBS на графике в реальном времени.

Как купить акции CMBS?

Вы можете купить акции iShares CMBS Bond ETF (CMBS) по текущей цене 49.11. Ордера обычно размещаются около 49.11 или 49.41, тогда как 9 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMBS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CMBS?

Инвестирование в iShares CMBS Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.95 - 50.08 и текущей цены 49.11. Многие сравнивают 0.45% и 2.36% перед размещением ордеров на 49.11 или 49.41. Изучайте ежедневные изменения цены CMBS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares CMBS ETF?

Самая высокая цена iShares CMBS ETF (CMBS) за последний год составила 50.08. Акции заметно колебались в пределах 46.95 - 50.08, сравнение с 49.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares CMBS Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares CMBS ETF?

Самая низкая цена iShares CMBS ETF (CMBS) за год составила 46.95. Сравнение с текущими 49.11 и 46.95 - 50.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMBS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CMBS?

В прошлом iShares CMBS Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.00 и 1.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.99 49.18
Годовой диапазон
46.95 50.08
Предыдущее закрытие
49.00
Open
49.18
Bid
49.11
Ask
49.41
Low
48.99
High
49.18
Объем
9
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
0.45%
6-месячное изменение
2.36%
Годовое изменение
1.01%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8