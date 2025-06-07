- Panorámica
CMBS: iShares CMBS Bond ETF
El tipo de cambio de CMBS de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.96, mientras que el máximo ha alcanzado 49.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares CMBS Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMBS News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CMBS hoy?
iShares CMBS Bond ETF (CMBS) se evalúa hoy en 49.05. El instrumento se negocia dentro de 0.10%; el cierre de ayer ha sido 49.00 y el volumen comercial ha alcanzado 20. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CMBS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares CMBS Bond ETF?
iShares CMBS Bond ETF se evalúa actualmente en 49.05. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.88% y USD. Monitoree los movimientos de CMBS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CMBS?
Puede comprar acciones de iShares CMBS Bond ETF (CMBS) al precio actual de 49.05. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.05 o 49.35, mientras que 20 y -0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CMBS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CMBS?
Invertir en iShares CMBS Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 46.95 - 50.08 y el precio actual 49.05. Muchos comparan 0.33% y 2.23% antes de colocar órdenes en 49.05 o 49.35. Estudie los cambios diarios de precios de CMBS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares CMBS ETF?
El precio más alto de iShares CMBS ETF (CMBS) en el último año ha sido 50.08. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 46.95 - 50.08, una comparación con 49.00 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares CMBS Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares CMBS ETF?
El precio más bajo de iShares CMBS ETF (CMBS) para el año ha sido 46.95. La comparación con los actuales 49.05 y 46.95 - 50.08 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CMBS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CMBS?
En el pasado, iShares CMBS Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 49.00 y 0.88% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 49.00
- Open
- 49.18
- Bid
- 49.05
- Ask
- 49.35
- Low
- 48.96
- High
- 49.18
- Volumen
- 20
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 0.33%
- Cambio a 6 meses
- 2.23%
- Cambio anual
- 0.88%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8