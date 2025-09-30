- Visão do mercado
CLIX: ProShares Long Online/Short Stores ETF
A taxa do CLIX para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.68 e o mais alto foi 59.72.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Long Online/Short Stores ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CLIX hoje?
Hoje ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) está avaliado em 59.72. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 59.78, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLIX em tempo real.
As ações de ProShares Long Online/Short Stores ETF pagam dividendos?
Atualmente ProShares Long Online/Short Stores ETF está avaliado em 59.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 28.04% e USD. Monitore os movimentos de CLIX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CLIX?
Você pode comprar ações de ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) pelo preço atual 59.72. Ordens geralmente são executadas perto de 59.72 ou 60.02, enquanto 2 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLIX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CLIX?
Investir em ProShares Long Online/Short Stores ETF envolve considerar a faixa anual 41.89 - 60.62 e o preço atual 59.72. Muitos comparam 7.16% e 33.63% antes de enviar ordens em 59.72 ou 60.02. Estude as mudanças diárias de preço de CLIX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?
O maior preço de ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) no último ano foi 60.62. As ações oscilaram bastante dentro de 41.89 - 60.62, e a comparação com 59.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Long Online/Short Stores ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?
O menor preço de ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) no ano foi 41.89. A comparação com o preço atual 59.72 e 41.89 - 60.62 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLIX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLIX?
No passado ProShares Long Online/Short Stores ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 59.78 e 28.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 59.78
- Open
- 59.68
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Low
- 59.68
- High
- 59.72
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 7.16%
- Mudança de 6 meses
- 33.63%
- Mudança anual
- 28.04%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8