CLIX: ProShares Long Online/Short Stores ETF

59.72 USD 0.06 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLIX за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.68, а максимальная — 59.72.

Следите за динамикой ProShares Long Online/Short Stores ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CLIX сегодня?

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) сегодня оценивается на уровне 59.72. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 59.78, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLIX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Long Online/Short Stores ETF?

ProShares Long Online/Short Stores ETF в настоящее время оценивается в 59.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.04% и USD. Отслеживайте движения CLIX на графике в реальном времени.

Как купить акции CLIX?

Вы можете купить акции ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) по текущей цене 59.72. Ордера обычно размещаются около 59.72 или 60.02, тогда как 2 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLIX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CLIX?

Инвестирование в ProShares Long Online/Short Stores ETF предполагает учет годового диапазона 41.89 - 60.62 и текущей цены 59.72. Многие сравнивают 7.16% и 33.63% перед размещением ордеров на 59.72 или 60.02. Изучайте ежедневные изменения цены CLIX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?

Самая высокая цена ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) за последний год составила 60.62. Акции заметно колебались в пределах 41.89 - 60.62, сравнение с 59.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Long Online/Short Stores ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?

Самая низкая цена ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) за год составила 41.89. Сравнение с текущими 59.72 и 41.89 - 60.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLIX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CLIX?

В прошлом ProShares Long Online/Short Stores ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.78 и 28.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.68 59.72
Годовой диапазон
41.89 60.62
Предыдущее закрытие
59.78
Open
59.68
Bid
59.72
Ask
60.02
Low
59.68
High
59.72
Объем
2
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
7.16%
6-месячное изменение
33.63%
Годовое изменение
28.04%
