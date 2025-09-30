- Обзор рынка
CLIX: ProShares Long Online/Short Stores ETF
Курс CLIX за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.68, а максимальная — 59.72.
Следите за динамикой ProShares Long Online/Short Stores ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CLIX сегодня?
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) сегодня оценивается на уровне 59.72. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 59.78, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLIX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Long Online/Short Stores ETF?
ProShares Long Online/Short Stores ETF в настоящее время оценивается в 59.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.04% и USD. Отслеживайте движения CLIX на графике в реальном времени.
Как купить акции CLIX?
Вы можете купить акции ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) по текущей цене 59.72. Ордера обычно размещаются около 59.72 или 60.02, тогда как 2 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLIX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CLIX?
Инвестирование в ProShares Long Online/Short Stores ETF предполагает учет годового диапазона 41.89 - 60.62 и текущей цены 59.72. Многие сравнивают 7.16% и 33.63% перед размещением ордеров на 59.72 или 60.02. Изучайте ежедневные изменения цены CLIX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?
Самая высокая цена ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) за последний год составила 60.62. Акции заметно колебались в пределах 41.89 - 60.62, сравнение с 59.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Long Online/Short Stores ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?
Самая низкая цена ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) за год составила 41.89. Сравнение с текущими 59.72 и 41.89 - 60.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLIX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CLIX?
В прошлом ProShares Long Online/Short Stores ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.78 и 28.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.78
- Open
- 59.68
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Low
- 59.68
- High
- 59.72
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 7.16%
- 6-месячное изменение
- 33.63%
- Годовое изменение
- 28.04%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8