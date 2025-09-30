KurseKategorien
CLIX: ProShares Long Online/Short Stores ETF

59.72 USD 0.06 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLIX hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.68 bis zu einem Hoch von 59.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Long Online/Short Stores ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CLIX heute?

Die Aktie von ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) notiert heute bei 59.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 59.78 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von CLIX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CLIX Dividenden?

ProShares Long Online/Short Stores ETF wird derzeit mit 59.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 28.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CLIX zu verfolgen.

Wie kaufe ich CLIX-Aktien?

Sie können Aktien von ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) zum aktuellen Kurs von 59.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 59.72 oder 60.02 platziert, während 2 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CLIX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CLIX-Aktien?

Bei einer Investition in ProShares Long Online/Short Stores ETF müssen die jährliche Spanne 41.89 - 60.62 und der aktuelle Kurs 59.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.16% und 33.63%, bevor sie Orders zu 59.72 oder 60.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CLIX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?

Der höchste Kurs von ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) im vergangenen Jahr lag bei 60.62. Innerhalb von 41.89 - 60.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 59.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Long Online/Short Stores ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?

Der niedrigste Kurs von ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) im Laufe des Jahres betrug 41.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 59.72 und der Spanne 41.89 - 60.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CLIX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CLIX statt?

ProShares Long Online/Short Stores ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 59.78 und 28.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
59.68 59.72
Jahresspanne
41.89 60.62
Vorheriger Schlusskurs
59.78
Eröffnung
59.68
Bid
59.72
Ask
60.02
Tief
59.68
Hoch
59.72
Volumen
2
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
7.16%
6-Monatsänderung
33.63%
Jahresänderung
28.04%
