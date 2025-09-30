CLIX股票今天的价格是多少？ ProShares Long Online/Short Stores ETF股票今天的定价为59.72。它在-0.10%范围内交易，昨天的收盘价为59.78，交易量达到2。CLIX的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Long Online/Short Stores ETF股票是否支付股息？ ProShares Long Online/Short Stores ETF目前的价值为59.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.04%和USD。实时查看图表以跟踪CLIX走势。

如何购买CLIX股票？ 您可以以59.72的当前价格购买ProShares Long Online/Short Stores ETF股票。订单通常设置在59.72或60.02附近，而2和0.07%显示市场活动。立即关注CLIX的实时图表更新。

如何投资CLIX股票？ 投资ProShares Long Online/Short Stores ETF需要考虑年度范围41.89 - 60.62和当前价格59.72。许多人在以59.72或60.02下订单之前，会比较7.16%和。实时查看CLIX价格图表，了解每日变化。

ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF的最高价格是60.62。在41.89 - 60.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Long Online/Short Stores ETF的绩效。

ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF股票的最低价格是多少？ ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF（CLIX）的最低价格为41.89。将其与当前的59.72和41.89 - 60.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。