CLIX: ProShares Long Online/Short Stores ETF
今日CLIX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点59.68和高点59.72进行交易。
关注ProShares Long Online/Short Stores ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CLIX股票今天的价格是多少？
ProShares Long Online/Short Stores ETF股票今天的定价为59.72。它在-0.10%范围内交易，昨天的收盘价为59.78，交易量达到2。CLIX的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Long Online/Short Stores ETF股票是否支付股息？
ProShares Long Online/Short Stores ETF目前的价值为59.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.04%和USD。实时查看图表以跟踪CLIX走势。
如何购买CLIX股票？
您可以以59.72的当前价格购买ProShares Long Online/Short Stores ETF股票。订单通常设置在59.72或60.02附近，而2和0.07%显示市场活动。立即关注CLIX的实时图表更新。
如何投资CLIX股票？
投资ProShares Long Online/Short Stores ETF需要考虑年度范围41.89 - 60.62和当前价格59.72。许多人在以59.72或60.02下订单之前，会比较7.16%和。实时查看CLIX价格图表，了解每日变化。
ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF的最高价格是60.62。在41.89 - 60.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Long Online/Short Stores ETF的绩效。
ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF股票的最低价格是多少？
ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF（CLIX）的最低价格为41.89。将其与当前的59.72和41.89 - 60.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CLIX股票是什么时候拆分的？
ProShares Long Online/Short Stores ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.78和28.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.78
- 开盘价
- 59.68
- 卖价
- 59.72
- 买价
- 60.02
- 最低价
- 59.68
- 最高价
- 59.72
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 7.16%
- 6个月变化
- 33.63%
- 年变化
- 28.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8