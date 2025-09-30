- Panorámica
CLIX: ProShares Long Online/Short Stores ETF
El tipo de cambio de CLIX de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.68, mientras que el máximo ha alcanzado 59.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Long Online/Short Stores ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CLIX hoy?
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) se evalúa hoy en 59.72. El instrumento se negocia dentro de -0.10%; el cierre de ayer ha sido 59.78 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CLIX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Long Online/Short Stores ETF?
ProShares Long Online/Short Stores ETF se evalúa actualmente en 59.72. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 28.04% y USD. Monitoree los movimientos de CLIX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CLIX?
Puede comprar acciones de ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) al precio actual de 59.72. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 59.72 o 60.02, mientras que 2 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CLIX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CLIX?
Invertir en ProShares Long Online/Short Stores ETF implica tener en cuenta el rango anual 41.89 - 60.62 y el precio actual 59.72. Muchos comparan 7.16% y 33.63% antes de colocar órdenes en 59.72 o 60.02. Estudie los cambios diarios de precios de CLIX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?
El precio más alto de ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) en el último año ha sido 60.62. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.89 - 60.62, una comparación con 59.78 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Long Online/Short Stores ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?
El precio más bajo de ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) para el año ha sido 41.89. La comparación con los actuales 59.72 y 41.89 - 60.62 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CLIX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CLIX?
En el pasado, ProShares Long Online/Short Stores ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 59.78 y 28.04% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 59.78
- Open
- 59.68
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Low
- 59.68
- High
- 59.72
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- 7.16%
- Cambio a 6 meses
- 33.63%
- Cambio anual
- 28.04%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8