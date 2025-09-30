- Aperçu
CLIX: ProShares Long Online/Short Stores ETF
Le taux de change de CLIX a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 59.68 et à un maximum de 59.72.
Suivez la dynamique ProShares Long Online/Short Stores ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CLIX aujourd'hui ?
L'action ProShares Long Online/Short Stores ETF est cotée à 59.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.10%, a clôturé hier à 59.78 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de CLIX présente ces mises à jour.
L'action ProShares Long Online/Short Stores ETF verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Long Online/Short Stores ETF est actuellement valorisé à 59.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CLIX.
Comment acheter des actions CLIX ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Long Online/Short Stores ETF au cours actuel de 59.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 59.72 ou de 60.02, le 2 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CLIX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CLIX ?
Investir dans ProShares Long Online/Short Stores ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.89 - 60.62 et le prix actuel 59.72. Beaucoup comparent 7.16% et 33.63% avant de passer des ordres à 59.72 ou 60.02. Consultez le graphique du cours de CLIX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF l'année dernière était 60.62. Au cours de 41.89 - 60.62, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 59.78 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Long Online/Short Stores ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) sur l'année a été 41.89. Sa comparaison avec 59.72 et 41.89 - 60.62 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CLIX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CLIX a-t-elle été divisée ?
ProShares Long Online/Short Stores ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 59.78 et 28.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 59.78
- Ouverture
- 59.68
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Plus Bas
- 59.68
- Plus Haut
- 59.72
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- 7.16%
- Changement à 6 Mois
- 33.63%
- Changement Annuel
- 28.04%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8