- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CLIX: ProShares Long Online/Short Stores ETF
Il tasso di cambio CLIX ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.68 e ad un massimo di 59.72.
Segui le dinamiche di ProShares Long Online/Short Stores ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CLIX oggi?
Oggi le azioni ProShares Long Online/Short Stores ETF sono prezzate a 59.72. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 59.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CLIX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Long Online/Short Stores ETF pagano dividendi?
ProShares Long Online/Short Stores ETF è attualmente valutato a 59.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CLIX.
Come acquistare azioni CLIX?
Puoi acquistare azioni ProShares Long Online/Short Stores ETF al prezzo attuale di 59.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 59.72 o 60.02, mentre 2 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CLIX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CLIX?
Investire in ProShares Long Online/Short Stores ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.89 - 60.62 e il prezzo attuale 59.72. Molti confrontano 7.16% e 33.63% prima di effettuare ordini su 59.72 o 60.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CLIX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?
Il prezzo massimo di ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF nell'ultimo anno è stato 60.62. All'interno di 41.89 - 60.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 59.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Long Online/Short Stores ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?
Il prezzo più basso di ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) nel corso dell'anno è stato 41.89. Confrontandolo con gli attuali 59.72 e 41.89 - 60.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CLIX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CLIX?
ProShares Long Online/Short Stores ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 59.78 e 28.04%.
- Chiusura Precedente
- 59.78
- Apertura
- 59.68
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Minimo
- 59.68
- Massimo
- 59.72
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 7.16%
- Variazione Semestrale
- 33.63%
- Variazione Annuale
- 28.04%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8