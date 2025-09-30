QuotazioniSezioni
CLIX: ProShares Long Online/Short Stores ETF

59.72 USD 0.06 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLIX ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.68 e ad un massimo di 59.72.

Segui le dinamiche di ProShares Long Online/Short Stores ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CLIX oggi?

Oggi le azioni ProShares Long Online/Short Stores ETF sono prezzate a 59.72. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 59.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CLIX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares Long Online/Short Stores ETF pagano dividendi?

ProShares Long Online/Short Stores ETF è attualmente valutato a 59.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CLIX.

Come acquistare azioni CLIX?

Puoi acquistare azioni ProShares Long Online/Short Stores ETF al prezzo attuale di 59.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 59.72 o 60.02, mentre 2 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CLIX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CLIX?

Investire in ProShares Long Online/Short Stores ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.89 - 60.62 e il prezzo attuale 59.72. Molti confrontano 7.16% e 33.63% prima di effettuare ordini su 59.72 o 60.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CLIX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?

Il prezzo massimo di ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF nell'ultimo anno è stato 60.62. All'interno di 41.89 - 60.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 59.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Long Online/Short Stores ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF?

Il prezzo più basso di ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF (CLIX) nel corso dell'anno è stato 41.89. Confrontandolo con gli attuali 59.72 e 41.89 - 60.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CLIX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CLIX?

ProShares Long Online/Short Stores ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 59.78 e 28.04%.

Intervallo Giornaliero
59.68 59.72
Intervallo Annuale
41.89 60.62
Chiusura Precedente
59.78
Apertura
59.68
Bid
59.72
Ask
60.02
Minimo
59.68
Massimo
59.72
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
7.16%
Variazione Semestrale
33.63%
Variazione Annuale
28.04%
