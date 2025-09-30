クォートセクション
通貨 / CLIX
CLIX: ProShares Long Online/Short Stores ETF

59.72 USD 0.06 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLIXの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり59.68の安値と59.72の高値で取引されました。

ProShares Long Online/Short Stores ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CLIX株の現在の価格は？

ProShares Long Online/Short Stores ETFの株価は本日59.72です。-0.10%内で取引され、前日の終値は59.78、取引量は2に達しました。CLIXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Long Online/Short Stores ETFの株は配当を出しますか？

ProShares Long Online/Short Stores ETFの現在の価格は59.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.04%やUSDにも注目します。CLIXの動きはライブチャートで確認できます。

CLIX株を買う方法は？

ProShares Long Online/Short Stores ETFの株は現在59.72で購入可能です。注文は通常59.72または60.02付近で行われ、2や0.07%が市場の動きを示します。CLIXの最新情報はライブチャートで確認できます。

CLIX株に投資する方法は？

ProShares Long Online/Short Stores ETFへの投資では、年間の値幅41.89 - 60.62と現在の59.72を考慮します。注文は多くの場合59.72や60.02で行われる前に、7.16%や33.63%と比較されます。CLIXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Long Online/Short Stores Retail ETFの株の最高値は？

ProShares Long Online/Short Stores Retail ETFの過去1年の最高値は60.62でした。41.89 - 60.62内で株価は大きく変動し、59.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Long Online/Short Stores ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Long Online/Short Stores Retail ETFの株の最低値は？

ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF(CLIX)の年間最安値は41.89でした。現在の59.72や41.89 - 60.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLIXの動きはライブチャートで確認できます。

CLIXの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Long Online/Short Stores ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、59.78、28.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
59.68 59.72
1年のレンジ
41.89 60.62
以前の終値
59.78
始値
59.68
買値
59.72
買値
60.02
安値
59.68
高値
59.72
出来高
2
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
7.16%
6ヶ月の変化
33.63%
1年の変化
28.04%
