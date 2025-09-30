- 概要
CLIX: ProShares Long Online/Short Stores ETF
CLIXの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり59.68の安値と59.72の高値で取引されました。
ProShares Long Online/Short Stores ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CLIX株の現在の価格は？
ProShares Long Online/Short Stores ETFの株価は本日59.72です。-0.10%内で取引され、前日の終値は59.78、取引量は2に達しました。CLIXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares Long Online/Short Stores ETFの株は配当を出しますか？
ProShares Long Online/Short Stores ETFの現在の価格は59.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.04%やUSDにも注目します。CLIXの動きはライブチャートで確認できます。
CLIX株を買う方法は？
ProShares Long Online/Short Stores ETFの株は現在59.72で購入可能です。注文は通常59.72または60.02付近で行われ、2や0.07%が市場の動きを示します。CLIXの最新情報はライブチャートで確認できます。
CLIX株に投資する方法は？
ProShares Long Online/Short Stores ETFへの投資では、年間の値幅41.89 - 60.62と現在の59.72を考慮します。注文は多くの場合59.72や60.02で行われる前に、7.16%や33.63%と比較されます。CLIXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares Long Online/Short Stores Retail ETFの株の最高値は？
ProShares Long Online/Short Stores Retail ETFの過去1年の最高値は60.62でした。41.89 - 60.62内で株価は大きく変動し、59.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Long Online/Short Stores ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares Long Online/Short Stores Retail ETFの株の最低値は？
ProShares Long Online/Short Stores Retail ETF(CLIX)の年間最安値は41.89でした。現在の59.72や41.89 - 60.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLIXの動きはライブチャートで確認できます。
CLIXの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares Long Online/Short Stores ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、59.78、28.04%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 59.78
- 始値
- 59.68
- 買値
- 59.72
- 買値
- 60.02
- 安値
- 59.68
- 高値
- 59.72
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 7.16%
- 6ヶ月の変化
- 33.63%
- 1年の変化
- 28.04%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8