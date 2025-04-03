- Visão do mercado
CLIP: Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF
A taxa do CLIP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.41 e o mais alto foi 100.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLIP Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CLIP hoje?
Hoje Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) está avaliado em 100.41. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 100.41, e o volume de negociação atingiu 137. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLIP em tempo real.
As ações de Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF está avaliado em 100.41. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.07% e USD. Monitore os movimentos de CLIP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CLIP?
Você pode comprar ações de Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) pelo preço atual 100.41. Ordens geralmente são executadas perto de 100.41 ou 100.71, enquanto 137 e -0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLIP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CLIP?
Investir em Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF envolve considerar a faixa anual 100.03 - 100.53 e o preço atual 100.41. Muitos comparam 0.32% e 0.32% antes de enviar ordens em 100.41 ou 100.71. Estude as mudanças diárias de preço de CLIP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X 1-3 Month T-Bill ETF?
O maior preço de Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) no último ano foi 100.53. As ações oscilaram bastante dentro de 100.03 - 100.53, e a comparação com 100.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X 1-3 Month T-Bill ETF?
O menor preço de Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) no ano foi 100.03. A comparação com o preço atual 100.41 e 100.03 - 100.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLIP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLIP?
No passado Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 100.41 e -0.07% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 100.41
- Open
- 100.42
- Bid
- 100.41
- Ask
- 100.71
- Low
- 100.41
- High
- 100.42
- Volume
- 137
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.32%
- Mudança de 6 meses
- 0.32%
- Mudança anual
- -0.07%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8