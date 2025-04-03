CotaçõesSeções
CLIP: Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF

100.41 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CLIP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.41 e o mais alto foi 100.42.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CLIP hoje?

Hoje Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) está avaliado em 100.41. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 100.41, e o volume de negociação atingiu 137. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLIP em tempo real.

As ações de Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF está avaliado em 100.41. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.07% e USD. Monitore os movimentos de CLIP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CLIP?

Você pode comprar ações de Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) pelo preço atual 100.41. Ordens geralmente são executadas perto de 100.41 ou 100.71, enquanto 137 e -0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLIP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CLIP?

Investir em Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF envolve considerar a faixa anual 100.03 - 100.53 e o preço atual 100.41. Muitos comparam 0.32% e 0.32% antes de enviar ordens em 100.41 ou 100.71. Estude as mudanças diárias de preço de CLIP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X 1-3 Month T-Bill ETF?

O maior preço de Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) no último ano foi 100.53. As ações oscilaram bastante dentro de 100.03 - 100.53, e a comparação com 100.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X 1-3 Month T-Bill ETF?

O menor preço de Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) no ano foi 100.03. A comparação com o preço atual 100.41 e 100.03 - 100.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLIP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLIP?

No passado Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 100.41 e -0.07% após os eventos corporativos.

Faixa diária
100.41 100.42
Faixa anual
100.03 100.53
Fechamento anterior
100.41
Open
100.42
Bid
100.41
Ask
100.71
Low
100.41
High
100.42
Volume
137
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
0.32%
Mudança de 6 meses
0.32%
Mudança anual
-0.07%
