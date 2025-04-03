Курс CLIP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.41, а максимальная — 100.42.

Следите за динамикой Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.