CLIP: Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF

100.41 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLIP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.41, а максимальная — 100.42.

Следите за динамикой Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CLIP

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CLIP сегодня?

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) сегодня оценивается на уровне 100.41. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 100.41, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLIP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF?

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF в настоящее время оценивается в 100.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.07% и USD. Отслеживайте движения CLIP на графике в реальном времени.

Как купить акции CLIP?

Вы можете купить акции Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) по текущей цене 100.41. Ордера обычно размещаются около 100.41 или 100.71, тогда как 57 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLIP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CLIP?

Инвестирование в Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF предполагает учет годового диапазона 100.03 - 100.53 и текущей цены 100.41. Многие сравнивают 0.32% и 0.32% перед размещением ордеров на 100.41 или 100.71. Изучайте ежедневные изменения цены CLIP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X 1-3 Month T-Bill ETF?

Самая высокая цена Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) за последний год составила 100.53. Акции заметно колебались в пределах 100.03 - 100.53, сравнение с 100.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X 1-3 Month T-Bill ETF?

Самая низкая цена Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) за год составила 100.03. Сравнение с текущими 100.41 и 100.03 - 100.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLIP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CLIP?

В прошлом Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.41 и -0.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.41 100.42
Годовой диапазон
100.03 100.53
Предыдущее закрытие
100.41
Open
100.42
Bid
100.41
Ask
100.71
Low
100.41
High
100.42
Объем
57
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
0.32%
Годовое изменение
-0.07%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8