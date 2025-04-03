QuotazioniSezioni
Valute / CLIP
Tornare a Azioni

CLIP: Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF

100.41 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLIP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.41 e ad un massimo di 100.42.

Segui le dinamiche di Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLIP News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CLIP oggi?

Oggi le azioni Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF sono prezzate a 100.41. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 100.41 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CLIP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF pagano dividendi?

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF è attualmente valutato a 100.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CLIP.

Come acquistare azioni CLIP?

Puoi acquistare azioni Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF al prezzo attuale di 100.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 100.41 o 100.71, mentre 57 e -0.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CLIP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CLIP?

Investire in Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF implica considerare l'intervallo annuale 100.03 - 100.53 e il prezzo attuale 100.41. Molti confrontano 0.32% e 0.32% prima di effettuare ordini su 100.41 o 100.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CLIP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X 1-3 Month T-Bill ETF?

Il prezzo massimo di Global X 1-3 Month T-Bill ETF nell'ultimo anno è stato 100.53. All'interno di 100.03 - 100.53, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 100.41 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X 1-3 Month T-Bill ETF?

Il prezzo più basso di Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) nel corso dell'anno è stato 100.03. Confrontandolo con gli attuali 100.41 e 100.03 - 100.53 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CLIP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CLIP?

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 100.41 e -0.07%.

Intervallo Giornaliero
100.41 100.42
Intervallo Annuale
100.03 100.53
Chiusura Precedente
100.41
Apertura
100.42
Bid
100.41
Ask
100.71
Minimo
100.41
Massimo
100.42
Volume
57
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.32%
Variazione Semestrale
0.32%
Variazione Annuale
-0.07%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8