CLIP: Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF
今日CLIP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点100.41和高点100.42进行交易。
关注Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CLIP股票今天的价格是多少？
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF股票今天的定价为100.41。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为100.41，交易量达到57。CLIP的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF股票是否支付股息？
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF目前的价值为100.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.07%和USD。实时查看图表以跟踪CLIP走势。
如何购买CLIP股票？
您可以以100.41的当前价格购买Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF股票。订单通常设置在100.41或100.71附近，而57和-0.01%显示市场活动。立即关注CLIP的实时图表更新。
如何投资CLIP股票？
投资Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF需要考虑年度范围100.03 - 100.53和当前价格100.41。许多人在以100.41或100.71下订单之前，会比较0.32%和。实时查看CLIP价格图表，了解每日变化。
Global X 1-3 Month T-Bill ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X 1-3 Month T-Bill ETF的最高价格是100.53。在100.03 - 100.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF的绩效。
Global X 1-3 Month T-Bill ETF股票的最低价格是多少？
Global X 1-3 Month T-Bill ETF（CLIP）的最低价格为100.03。将其与当前的100.41和100.03 - 100.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CLIP股票是什么时候拆分的？
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.41和-0.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.41
- 开盘价
- 100.42
- 卖价
- 100.41
- 买价
- 100.71
- 最低价
- 100.41
- 最高价
- 100.42
- 交易量
- 57
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- 0.32%
- 年变化
- -0.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8