CLIP: Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF

100.41 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CLIP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点100.41和高点100.42进行交易。

关注Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CLIP新闻

常见问题解答

CLIP股票今天的价格是多少？

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF股票今天的定价为100.41。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为100.41，交易量达到57。CLIP的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF股票是否支付股息？

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF目前的价值为100.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.07%和USD。实时查看图表以跟踪CLIP走势。

如何购买CLIP股票？

您可以以100.41的当前价格购买Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF股票。订单通常设置在100.41或100.71附近，而57和-0.01%显示市场活动。立即关注CLIP的实时图表更新。

如何投资CLIP股票？

投资Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF需要考虑年度范围100.03 - 100.53和当前价格100.41。许多人在以100.41或100.71下订单之前，会比较0.32%和。实时查看CLIP价格图表，了解每日变化。

Global X 1-3 Month T-Bill ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X 1-3 Month T-Bill ETF的最高价格是100.53。在100.03 - 100.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF的绩效。

Global X 1-3 Month T-Bill ETF股票的最低价格是多少？

Global X 1-3 Month T-Bill ETF（CLIP）的最低价格为100.03。将其与当前的100.41和100.03 - 100.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLIP股票是什么时候拆分的？

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.41和-0.07%中可见。

日范围
100.41 100.42
年范围
100.03 100.53
前一天收盘价
100.41
开盘价
100.42
卖价
100.41
买价
100.71
最低价
100.41
最高价
100.42
交易量
57
日变化
0.00%
月变化
0.32%
6个月变化
0.32%
年变化
-0.07%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8