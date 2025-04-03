- Übersicht
CLIP: Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF
Der Wechselkurs von CLIP hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.41 bis zu einem Hoch von 100.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CLIP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CLIP heute?
Die Aktie von Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) notiert heute bei 100.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 100.41 und das Handelsvolumen erreichte 265. Das Live-Chart von CLIP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CLIP Dividenden?
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF wird derzeit mit 100.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CLIP zu verfolgen.
Wie kaufe ich CLIP-Aktien?
Sie können Aktien von Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) zum aktuellen Kurs von 100.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 100.41 oder 100.71 platziert, während 265 und -0.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CLIP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CLIP-Aktien?
Bei einer Investition in Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF müssen die jährliche Spanne 100.03 - 100.53 und der aktuelle Kurs 100.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und 0.32%, bevor sie Orders zu 100.41 oder 100.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CLIP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X 1-3 Month T-Bill ETF?
Der höchste Kurs von Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) im vergangenen Jahr lag bei 100.53. Innerhalb von 100.03 - 100.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 100.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X 1-3 Month T-Bill ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) im Laufe des Jahres betrug 100.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 100.41 und der Spanne 100.03 - 100.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CLIP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CLIP statt?
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 100.41 und -0.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.41
- Eröffnung
- 100.42
- Bid
- 100.41
- Ask
- 100.71
- Tief
- 100.41
- Hoch
- 100.42
- Volumen
- 265
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 0.32%
- Jahresänderung
- -0.07%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8