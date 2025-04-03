クォートセクション
通貨 / CLIP
CLIP: Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF

100.41 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLIPの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり100.41の安値と100.42の高値で取引されました。

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CLIP株の現在の価格は？

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFの株価は本日100.41です。0.00%内で取引され、前日の終値は100.41、取引量は137に達しました。CLIPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFの株は配当を出しますか？

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFの現在の価格は100.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.07%やUSDにも注目します。CLIPの動きはライブチャートで確認できます。

CLIP株を買う方法は？

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFの株は現在100.41で購入可能です。注文は通常100.41または100.71付近で行われ、137や-0.01%が市場の動きを示します。CLIPの最新情報はライブチャートで確認できます。

CLIP株に投資する方法は？

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFへの投資では、年間の値幅100.03 - 100.53と現在の100.41を考慮します。注文は多くの場合100.41や100.71で行われる前に、0.32%や0.32%と比較されます。CLIPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X 1-3 Month T-Bill ETFの株の最高値は？

Global X 1-3 Month T-Bill ETFの過去1年の最高値は100.53でした。100.03 - 100.53内で株価は大きく変動し、100.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X 1-3 Month T-Bill ETFの株の最低値は？

Global X 1-3 Month T-Bill ETF(CLIP)の年間最安値は100.03でした。現在の100.41や100.03 - 100.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLIPの動きはライブチャートで確認できます。

CLIPの株式分割はいつ行われましたか？

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、100.41、-0.07%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
100.41 100.42
1年のレンジ
100.03 100.53
以前の終値
100.41
始値
100.42
買値
100.41
買値
100.71
安値
100.41
高値
100.42
出来高
137
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.32%
6ヶ月の変化
0.32%
1年の変化
-0.07%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8