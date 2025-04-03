- 概要
CLIP: Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIPの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり100.41の安値と100.42の高値で取引されました。
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CLIP News
よくあるご質問
CLIP株の現在の価格は？
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFの株価は本日100.41です。0.00%内で取引され、前日の終値は100.41、取引量は137に達しました。CLIPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFの株は配当を出しますか？
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFの現在の価格は100.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.07%やUSDにも注目します。CLIPの動きはライブチャートで確認できます。
CLIP株を買う方法は？
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFの株は現在100.41で購入可能です。注文は通常100.41または100.71付近で行われ、137や-0.01%が市場の動きを示します。CLIPの最新情報はライブチャートで確認できます。
CLIP株に投資する方法は？
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFへの投資では、年間の値幅100.03 - 100.53と現在の100.41を考慮します。注文は多くの場合100.41や100.71で行われる前に、0.32%や0.32%と比較されます。CLIPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X 1-3 Month T-Bill ETFの株の最高値は？
Global X 1-3 Month T-Bill ETFの過去1年の最高値は100.53でした。100.03 - 100.53内で株価は大きく変動し、100.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X 1-3 Month T-Bill ETFの株の最低値は？
Global X 1-3 Month T-Bill ETF(CLIP)の年間最安値は100.03でした。現在の100.41や100.03 - 100.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLIPの動きはライブチャートで確認できます。
CLIPの株式分割はいつ行われましたか？
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、100.41、-0.07%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 100.41
- 始値
- 100.42
- 買値
- 100.41
- 買値
- 100.71
- 安値
- 100.41
- 高値
- 100.42
- 出来高
- 137
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.32%
- 6ヶ月の変化
- 0.32%
- 1年の変化
- -0.07%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8