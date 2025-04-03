- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CLIP: Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF
Le taux de change de CLIP a changé de 0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.41 et à un maximum de 100.42.
Suivez la dynamique Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLIP Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CLIP aujourd'hui ?
L'action Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF est cotée à 100.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.02%, a clôturé hier à 100.39 et son volume d'échange a atteint 271. Le graphique en temps réel du cours de CLIP présente ces mises à jour.
L'action Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF verse-t-elle des dividendes ?
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF est actuellement valorisé à 100.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CLIP.
Comment acheter des actions CLIP ?
Vous pouvez acheter des actions Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF au cours actuel de 100.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 100.41 ou de 100.71, le 271 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CLIP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CLIP ?
Investir dans Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 100.03 - 100.53 et le prix actuel 100.41. Beaucoup comparent 0.32% et 0.32% avant de passer des ordres à 100.41 ou 100.71. Consultez le graphique du cours de CLIP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X 1-3 Month T-Bill ETF ?
Le cours le plus élevé de Global X 1-3 Month T-Bill ETF l'année dernière était 100.53. Au cours de 100.03 - 100.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 100.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X 1-3 Month T-Bill ETF ?
Le cours le plus bas de Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) sur l'année a été 100.03. Sa comparaison avec 100.41 et 100.03 - 100.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CLIP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CLIP a-t-elle été divisée ?
Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 100.39 et -0.07% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 100.39
- Ouverture
- 100.41
- Bid
- 100.41
- Ask
- 100.71
- Plus Bas
- 100.41
- Plus Haut
- 100.42
- Volume
- 271
- Changement quotidien
- 0.02%
- Changement Mensuel
- 0.32%
- Changement à 6 Mois
- 0.32%
- Changement Annuel
- -0.07%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8