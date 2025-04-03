CotizacionesSecciones
Divisas / CLIP
Volver a Acciones

CLIP: Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF

100.41 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CLIP de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.41, mientras que el máximo ha alcanzado 100.42.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLIP News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CLIP hoy?

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) se evalúa hoy en 100.41. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 100.41 y el volumen comercial ha alcanzado 137. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CLIP en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF?

Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF se evalúa actualmente en 100.41. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.07% y USD. Monitoree los movimientos de CLIP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CLIP?

Puede comprar acciones de Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) al precio actual de 100.41. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 100.41 o 100.71, mientras que 137 y -0.01% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CLIP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CLIP?

Invertir en Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF implica tener en cuenta el rango anual 100.03 - 100.53 y el precio actual 100.41. Muchos comparan 0.32% y 0.32% antes de colocar órdenes en 100.41 o 100.71. Estudie los cambios diarios de precios de CLIP en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X 1-3 Month T-Bill ETF?

El precio más alto de Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) en el último año ha sido 100.53. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 100.03 - 100.53, una comparación con 100.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X 1-3 Month T-Bill ETF?

El precio más bajo de Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) para el año ha sido 100.03. La comparación con los actuales 100.41 y 100.03 - 100.53 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CLIP en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CLIP?

En el pasado, Global X Funds Global X 1-3 Month T-Bill ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 100.41 y -0.07% después de las acciones corporativas.

Rango diario
100.41 100.42
Rango anual
100.03 100.53
Cierres anteriores
100.41
Open
100.42
Bid
100.41
Ask
100.71
Low
100.41
High
100.42
Volumen
137
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
0.32%
Cambio a 6 meses
0.32%
Cambio anual
-0.07%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8