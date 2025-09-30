- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CIM-PA: Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem
A taxa do CIM-PA para hoje mudou para -0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.49 e o mais alto foi 22.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CIM-PA hoje?
Hoje Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem (CIM-PA) está avaliado em 22.52. O instrumento é negociado dentro de -0.57%, o fechamento de ontem foi 22.65, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIM-PA em tempo real.
As ações de Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem pagam dividendos?
Atualmente Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem está avaliado em 22.52. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.22% e USD. Monitore os movimentos de CIM-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CIM-PA?
Você pode comprar ações de Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem (CIM-PA) pelo preço atual 22.52. Ordens geralmente são executadas perto de 22.52 ou 22.82, enquanto 15 e -0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIM-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CIM-PA?
Investir em Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem envolve considerar a faixa anual 21.10 - 23.25 e o preço atual 22.52. Muitos comparam 0.09% e 0.22% antes de enviar ordens em 22.52 ou 22.82. Estude as mudanças diárias de preço de CIM-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?
O maior preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) no último ano foi 23.25. As ações oscilaram bastante dentro de 21.10 - 23.25, e a comparação com 22.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?
O menor preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) no ano foi 21.10. A comparação com o preço atual 22.52 e 21.10 - 23.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIM-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIM-PA?
No passado Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.65 e 0.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.65
- Open
- 22.60
- Bid
- 22.52
- Ask
- 22.82
- Low
- 22.49
- High
- 22.60
- Volume
- 15
- Mudança diária
- -0.57%
- Mudança mensal
- 0.09%
- Mudança de 6 meses
- 0.22%
- Mudança anual
- 0.22%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4