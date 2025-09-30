CotaçõesSeções
Moedas / CIM-PA
Voltar para Ações

CIM-PA: Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem

22.52 USD 0.13 (0.57%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CIM-PA para hoje mudou para -0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.49 e o mais alto foi 22.60.

Veja a dinâmica do par de moedas Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CIM-PA hoje?

Hoje Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem (CIM-PA) está avaliado em 22.52. O instrumento é negociado dentro de -0.57%, o fechamento de ontem foi 22.65, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIM-PA em tempo real.

As ações de Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem pagam dividendos?

Atualmente Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem está avaliado em 22.52. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.22% e USD. Monitore os movimentos de CIM-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CIM-PA?

Você pode comprar ações de Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem (CIM-PA) pelo preço atual 22.52. Ordens geralmente são executadas perto de 22.52 ou 22.82, enquanto 15 e -0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIM-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CIM-PA?

Investir em Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem envolve considerar a faixa anual 21.10 - 23.25 e o preço atual 22.52. Muitos comparam 0.09% e 0.22% antes de enviar ordens em 22.52 ou 22.82. Estude as mudanças diárias de preço de CIM-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?

O maior preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) no último ano foi 23.25. As ações oscilaram bastante dentro de 21.10 - 23.25, e a comparação com 22.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?

O menor preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) no ano foi 21.10. A comparação com o preço atual 22.52 e 21.10 - 23.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIM-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIM-PA?

No passado Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.65 e 0.22% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.49 22.60
Faixa anual
21.10 23.25
Fechamento anterior
22.65
Open
22.60
Bid
22.52
Ask
22.82
Low
22.49
High
22.60
Volume
15
Mudança diária
-0.57%
Mudança mensal
0.09%
Mudança de 6 meses
0.22%
Mudança anual
0.22%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4